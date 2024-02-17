ترينالي الشارقة للعمارة يطلق اليوم آخر فعاليات برنامجه المصاحب

المصدر: الشارقة - وام

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تنظم مؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة 2024 اليوم في مدرسة القاسمية، آخر فعاليات البرنامج العام الذي يصاحب برامج ترينالي الشارقة للعمارة بدورته الثانية التي تعقد تحت شعار «جمالية المتغيّر، عمارة التكيّف» وتستمر حتى 10 مارس المقبل.

وتأتي هذه الفعالية الختامية بعنوان «سرديات الأرض والمادة» وتبحث في الإمكانات المحتملة التجديدية للمواد الأرضية الطبيعية المستخدمة في العمارة المستدامة وذلك من خلال سلسلة من الأنشطة والحوارات تبدأ بورشة عمل «العمارة الأرضية: المواد وتقنيات البناء» يقدمها المعماري ومسؤول ترميم المباني فيليبي جوتيريز.

مواد

وتستكشف هذه الورشة المواد الطبيعية الأرضية والترابية المستخدمة في تقنيات البناء التقليدية المحلية ويتعرف خلالها المشاركون على الأرض باعتبارها اللبنة الأولى للبناء وعلى أنواع التربة المناسبة؛ إلى جانب قيامهم بتجهيز الجص الطبيعي والطوب وبناء نماذج أولية لجدران تقليدية أرضية المنشأ، وذلك بالتزامن مع جولة تقودها القيّمة توسين أوشينو بين مشاريع الترينالي المعروضة في مبنى مدرسة القاسمية؛ لتقدم للزوار شرحاً تفصيلياً عن رؤى كل مشروع والإلهام الذي نبع منه وعلاقته بموضوع الترينالي.

وتعقد في إطار الفعالية حلقات نقاش ملهمة وتبدأ بكلمة للقيّمة توسين أوشينو، تتعمق من خلالها في موضوع الدورة الثانية من الترينالي التي انطلقت تحت شعار «جمالية المتغيّر: عمارة التكيّف» حيث تصنّف المشاريع المشاركة ضمن ثلاثة مواضيع رئيسية وهي «السياق المتجدد» و«التكوينات غير الملموسة» و«سياسات الاستخراج» وتستعرض الأفكار التي انبثقت عنها هذه المحاور الثلاثة والتي تم بناء «سرديات الأرض والمادة» على أساسها.

وتقدم خلال الفعالية جلسة حوارية يشارك فيها مجموعة من المصممين والمعماريين ممن يتبعون النهج المستدام في مشاريعهم وهم جويل آيسونن وكوامي ديهير، مؤسسا استديو هايف إيرث، وسمية الدباغ، معمارية ومؤسسة الدباغ أركيتيكتس، ومهافير أشاريا، المؤسس المشارك لمؤسسة هونارشالا،/ وفيليبي جوتيريز، معماري ومسؤول ترميم المباني في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بينما يدير الجلسة المعماري والأستاذ واين سويتزر.

وتركز هذه الجلسة على الفرص التي تتيحها أساليب البناء التقليدية المعتمدة على المواد الأرضية والترابية المحلية وتستعرض كذلك التحديات التي تترتب عليها، وتهدف إلى استكشاف البعد الاجتماعي لممارسات البناء التقليدية ومدى ارتباطها العميق بالمجتمعات المحلية.

عمليات

وتتقاطع هذه الجلسة مع برنامج «إعادة تكوين» المبادرة التي أطلقها الترينالي للتركيز على عمليات تصنيع المواد صديقة البيئة ودعم المصممين الذين يستخدمون المواد المحلية المستدامة ومعادة التدوير في مشاريعهم.

وتختتم الفعالية بكلمة من مؤسسة «دار» بعنوان «إنهاء الاستعمار المعماري» مع ساندي هلال وأليساندرو بيتي تقدم نظرة عميقة عن ممارستهما الفنية والمعمارية القائمة على عقدين من الأبحاث الواسعة، مع الإشارة إلى مشروعهما الحديث «خيمة خرسانية»، الذي يعرض حالياً ضمن مشاريع الترينالي في منطقة المدام بالشارقة.

وتستعرض «دار» في الجزء الثاني من الحوار برنامجاً بحثياً جماعياً مستمراً بعنوان «ما بعد العمارة الاستعمارية الفاشية» الذي يدرس ويقترح إعادة استخدام هذه الأشكال المعمارية لأغراض غير التي صممت من أجلها وتشير الكلمة في الختام إلى مشروعين حديثين يهدفان إلى خلق مساحات للسكن الجماعي والممارسات التشاركية.