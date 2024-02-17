دبي وجهة مطوري الموسيقى العالميين ومركز للارتقاء بها

المصدر: دبي – نهى حوّا

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تواصل دبي إثراء نجاحاتها وإنجازاتها على صعيد الارتقاء بالمشهد الموسيقي الفني الإقليمي إلى آفاق جديدة متطورة وغنية المضامين، موفرة في هذا الصدد المزيد من الزخم لمجتمع مؤلفي الأغاني في المنطقة، بهدف تنمية إبداعاتهم، عبر جذب شركات عالمية تُعنى بالموسيقى وتسهم في تعزيز مستويات الحراك الإبداعي، مثل: شركة «سوني ميوزيك للنشر» التي أعلنت عن التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بافتتاح مكتب جديد لها في دبي.

تطوير نوعيوقبل الإعلان هذا بيوم واحد، برز في دبي ملمح تطوير نوعي جديد في هذا الميدان لشركة «مجموعة يونيفرسال الموسيقية» ضمن تعاون مع «دي جي أم سي»، يركز على بناء ما وصف بـ«أول مدينة موسيقى في الشرق الأوسط»، وهو تطوير يشمل بناء ثلاثة استديوهات تسجيل جديدة تحمل علامة «كابيتول استديوز»، ستكون بمثابة مركز إقليمي للفنانين وكتاب الأغاني المحليين والعالميين في منطقة «مينا».

وأفاد موقع «ميوزيك بيزنس وورلد وايد» البريطاني، نقلاً عن شركة «سوني ميوزيك للنشر»، بأن افتتاح مكتبها الجديد في دبي يتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى توسيع نطلق وجودها العالمي وفتح فرص النمو لمجتمعها المتنوع من مؤلفي الأغاني والملحنين في جميع أنحاء العالم.

آفاق

وقالت دنيا شعبان التي ستشغل منصب المدير العام للمكتب الجديد، في بيان، إنها تتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع مواهب «سوني ميوزيك للنشر» لدفع صناعة الموسيقى في منطقة «مينا» إلى آفاق جديدة، مضيفة أنهم «سيعملون على خلق بيئة تغذي الإبداع وتعزز الابتكار وتطلق العنان للإمكانات اللامحدودة للمشهد الموسيقي في المنطقة».

نمو

وكان أحدث تقرير للموسيقى العالمية صادر عن «الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية» قد أفاد بنمو سوق الموسيقى المسجلة في منطقة «مينا» بنسبة 23.8 % على أساس سنوي في عام 2022 (ثالث أسرع نمو على مستوى العالم في ذاك العام)، ويمثل أعلى حصة للبث المباشر على الإطلاق في أي منطقة على مستوى العالم بنسبة 95.5 %.

وكانت منطقة «مينا» أيضاً المنطقة الموسيقية الأسرع نمواً في العالم من حيث النسبة المئوية في عام 2021، حيث حققت نمواً بنسبة 35 % على أساس سنوي.

ووفق موقع مجلة «بيلبورد» الأمريكية، جاء توسع «سوني ميوزيك للنشر» في أعقاب قيام شركات موسيقى أخرى باستثمارات أكبر في المنطقة في العام الماضي. وفي ديسمبر 2021، أطلقت شركة «سوني للترفيه الموسيقي» شركة تسجيل مشتركة مع «أنغامي».

ومن بين الشركات الأخرى التي استثمرت في منطقة «مينا» في السنوات الأخيرة شركات: «ريزرفوار» و«وارنر ميوزيك غروب» و«مجموعة يونيفرسال الموسيقية» وغيرها. وحتى مجلة «بيلبورد» الأمريكية المتخصصة في مجال صناعة الموسيقى توسعت في المنطقة عبر إطلاق «بيلبورد آرابيا» في يونيو.