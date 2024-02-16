أيام الشارقة التراثية تنطلق 22 الجاري

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أكد الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية، أن الدورة الحادية والعشرين من أيام الشارقة التراثية ستنطلق 22 فبراير الجاري، وتستمر على مدى 11 يوماً حتى 3 مارس المقبل، تحت شعار (تواصُل)، في 6 مدن بإمارة الشارقة، بمشاركة 12 دولة عربية وأجنبية، و27 جهة حكومية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المعهد صباح أمس في مقر مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي التابع للمعهد، بحضور مون بيونغ جون قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية بدبي، وأبوبكر الكندي المنسق العام لأيام الشارقة التراثية، ونخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام.

يتزامن عقد هذه الدورة مع مرور عشر سنوات على تأسيس معهد الشارقة للتراث محتفيةً بأصالة التراث الإماراتي وعراقته وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم: «تتزامن هذه الدورة مع مرور عشر سنوات على تأسيس معهد الشارقة للتراث محتفيةً بأصالة التراث الإماراتي وعراقته، حيث سنعود إلى الشرارة الأولى واللحظة الفارقة لانطلاق أيام الشارقة التراثية في دورتها الأولى منذ 22 عاماً، محاكينَ النهج والأسلوب والعمق، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتأكيداً على جهود المعهد في زرع القِيم واستنهاض الهمم لحماية التراث، ونشر الوعيِّ بأهميته، والتواصل بين الأجيال والثقافات، والاحتفاء بالكنوز والرموز التراثية العريقة، والعودة للأصالة الكامنة في التراث، ضمنَ تقليدٍ سنوي ثابت يترقبُه عشاقُ التراث وحملةُ الموروث».