دبي مقر متحف «آرتي ميوزيوم» العالمي في الشرق الأوسط

المصدر: دبي ـــ البيان

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نظّم متحف «آرتي ميوزيوم»؛ معرض ومتحف الفنون الرقمية الذي يعتزم افتتاح أبواب فرعه الأول بمنطقة الشرق الأوسط في دبي رسمياً 19 الشهر الجاري، جولة خاصة بالإعلاميين والمتخصصين،، أمس، حيث اطلعوا على مضامينه وتصاميمه التي أنجزتها شركة ديستريكت الكورية العالمية، المتخصصة في التصميم الرقمي.

ويعدّ المتحف الأول من نوعه على مستوى المنطقة. وسيكون زوار المعرض/المتحف، الواقع في دبي مول، في وسط مدينة دبي النابض بالحياة، على موعد مع تجارب استثنائية وفريدة في عالم آسر من الفن الرقمي التفاعلي.

وسيتمكن الرواد من الاستمتاع بهذه التجارب الفنية الآسرة والغامرة، ابتداءً من موعد الافتتاح المقرر. ويقع آرتي ميوزيوم قرب غاليري لافاييت، في الطابق الثاني من دبي مول، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة من قبل زوار المركز التجاري. ومن بين أبرز الروائع التي سيحتضنها، والتي تمثل رحلة استثنائية في عوالم الفن، المعرض الساحر «الطبيعة الخالدة»، حيث ستحفز هذه التجربة الغامرة حواس الزوار، عبر 14 منطقة غاية في التنسيق، تستعرض كل منها الجمال المذهل والقوة الحقيقية للطبيعة.