«وداعاً جوليا» يقتنص جائزة مهرجان بغداد السينمائي

المصدر: بغداد ـــ رويترز

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اقتنص الفيلم السوداني (وداعاً جوليا) للمخرج محمد كردفاني، جائزة أفضل فيلم طويل بمهرجان بغداد السينمائي، في دورته الأولى، التي أسدل الستار عليها أول من أمس، في العاصمة العراقية بغداد.

وحصل الفيلم الأردني (إن شاء الله ولد) للمخرج أمجد الرشيد، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فيما نال المغربي محمد عهد بنسودة، جائزة أفضل إخراج عن فيلم (مطلقات الدار البيضاء).

وفاز الفيلم العراقي (آخر السعاة)، بجائزة أفضل سيناريو، كما حصل الفيلم اليمني (المرهقون) على جائزة أفضل تصوير.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى العراقية زهراء غندور، عن دورها في فيلم (ميسي بغداد). وفاز العراقي رائد محسن بجائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم (آخر السعاة).

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، منحت لجنة التحكيم الجائزة مناصفة إلى فيلمي (ترانزيت) من العراق، للمخرج باقر الربيعي، و(فلسطين 87) للمخرج الفلسطيني بلال الخطيب.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، توج بالجائزة الفيلم اليمني (سطل)، للمخرج عادل الحيمي.

كما فاز بجائزة مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، الفيلم العراقي (سكتش) للمخرج عدي عبد الكاظم.

وكان المهرجان الذي تنظمه نقابة الفنانين العراقيين، بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح، انطلق في العاشر من فبراير الجاري، في دورة حملت اسم المخرج العراقي المخضرم محمد شكري جميل.