جائزة اتصالات لكتاب الطفل تدعو المبدعين لتصميم شعارها الجديد

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظّمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، برعاية شركة اتصالات من &e، عن فتح الباب أمام المبدعين من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في تصميم الشعار الجديد للجائزة، احتفاءً بمرور 15 عاماً على إطلاقها، والتي كرّمت منذ تأسيسها مئات المؤلفين والرسامين والناشرين العرب.

ودعت الجائزة مصممي الجرافيك والرسامين إلى أن يكونوا جزءاً من الخطوة التالية لمسيرتها المستمرة في رفد مكتبة الطفل العربي بأفضل الإصدارات، من خلال إظهار إبداعاتهم في تصميم الشعار وإرساله في موعد لا يتجاوز يوم 29 فبراير الجاري، عبر البريد الإلكتروني: info@uaebby.org.ae، مع مراعاة مرونة التصميم، بحيث يكون الشعار قابلاً للاستخدام طولياً وأفقياً، وملوناً أو غير ملون، ويكون واضحاً عند التكبير أو التصغير. وسيحصل صاحب الشعار الفائز على جائزة مالية بقيمة 25 ألف درهم إماراتي.

وقالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «حققت جائزة اتصالات لكتاب الطفل على مدى 15 عاماً إنجازات كثيرة بفضل دورها في إثراء أدب الأطفال واليافعين بالعالم العربي، وتحفيز الناشرين والمؤلفين والرسامين للإبداع في مجال إنتاج ونشر كتب الأطفال الصادرة باللغة العربية، إلى جانب مساهمتها في رفع معايير هذه الكتب لتصل إلى المستويات العالمية وتجذب دور النشر الدولية لترجمتها إلى لغات عديدة».

وأكدت العقروبي أن تصميم الشعار الجديد يأتي بهدف إضفاء مزيد من الحيوية على الجائزة، من خلال التجديد والتحديث لهويتها البصرية، بما يجسد التزامها بإلهام عقول الأطفال واليافعين من خلال الأدب، ويعكس دورها في تعزيز الإبداع الأدبي وتوسيع نطاق الاهتمام بكتب الأطفال واليافعين في العالم العربي، وفي الوقت نفسه توفير منصة لتطوير أدب الأطفال، ورفد المكتبة العربية بكتب متميّزة شكلاً ومضموناً.

وإلى جانب الشهرة الكبيرة التي حققتها جائزة اتصالات لكتاب الطفل بين أوساط الناشرين والمؤلفين والرسامين داخل العالم العربي وخارجه على مدى 15 عاماً، ومساهمتها في الارتقاء بصناعة كتاب الطفل محلياً وعربياً، فقد أسعدت الأطفال واليافعين من مختلف الأعمار لأنها أسهمت في زيادة الإنتاج المخصص لهم من الكتب الصادرة باللغة العربية، وعملت في الوقت نفسه على تحسين جودة نصوص ورسوم وإخراج هذه الكتب.