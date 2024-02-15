تشابك التاريخ والحاضر جوهر أعمال القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، أمس، عن روايات القائمة القصيرة في دورتها الـ17.

واشتملت القائمة على الروايات التالية: «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» لأحمد المرسي من مصر، و«سماء القدس السابعة» لأسامة العيسى من فلسطين، و«قناع بلون السماء» لباسم خندقجي من فلسطين، و«باهبل: مكة Multiverse 1945 - 2009» لرجاء عالم من السعودية، و«خاتم سليمى» لريما بالي من سوريا، و«الفسيفسائي» لعيسى ناصري من المغرب، وسيتم الإعلان عن الرواية الفائزة في أبوظبي 28 أبريل المقبل.

مؤتمر

وتم الكشف عن القائمة القصيرة في مؤتمر صحافي عُقد في الرياض، حيث أعلن رئيس لجنة التحكيم نبيل سليمان عن العناوين المرشحة للقائمة. وشارك في المؤتمر أعضاء لجنة التحكيم: الكاتب والصحافي السوداني حمور زيادة، والكاتبة والباحثة والأكاديمية الفلسطينية سونيا نمر، والأكاديمي من الجمهورية التشيكية فرانتيشيك أوندراش، والناقد والصحافي المصري محمد شعير، إضافة إلى رئيس مجلس الأمناء، ياسر سليمان، ومنسقة الجائزة، فلور مونتانارو.

5 بلدان

وتضم القائمة القصيرة لدورة الجائزة العالمية للرواية العربية السابعة عشرة كاتبتين و4 كتّاب من 5 بلدان عربية، تتميز رواياتهم بالتنوع في المضامين والأساليب وتعالج قضايا راهنة ومهمة.

سمات

وأوضح نبيل سليمان: «تميزت روايات هذه القائمة بالحفر الروائي المعمق في التاريخ، على نحو تشتبك فيه أزمنة الماضي القريب والبعيد مع الحاضر والمستقبل، كما تتفاعل فيه مختلف الحضارات والإبداعات الإنسانية والصراعات أيضاً. من روايات هذه القائمة ما شغلته أسئلة الحب والجسد والتفكك الأسري، وأسئلة الهوية والقمع والتوحش مقابل صبوات البشر، فرادى وجماعات، إلى الحرية والعدالة. ومن الروايات ما تفاعل بعمق وحرارة مع ما يعصف ببلدانه وبالعالم من الحروب والتهجير والانتفاضات، حيث عبر الإبداع الروائي بامتياز عن وعي الذات، وعن وعي الآخر، وعن وعي العالم، فتحقق الاندغام بين القاع الاجتماعي والمحلي والعالمي، وتنوعت الرؤى، وتعددت الجماليات من تفكير الرواية بنفسها وتشكلها على مشهد من القارئ، إلى ألوان التخييل الذي لا تفتأ أجنحته تخفق».

قيمة وحرص

وتحرص الجائزة العالمية للرواية العربية على مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة، التي وصلت إلى القائمة القصيرة، إلى لغات رئيسة أخرى ونشرها.