«الصفا للفنون والتصميم» تزدان بألق المجوهرات والإبداع

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون بدبي «دبي للثقافة» عن تعاونها مع ليكول الشرق الأوسط، المؤسسة التعليمية الرائدة الملتزمة تعريف الجماهير بثقافة المجوهرات وفن تصنيعها، في مشروع مبتكر يهدف إلى إنشاء ركن خاص في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، يضم مجموعة شاملة من الموارد التعليمية ومنها الكتب والمواد الأرشيفية، بهدف نشر ثقافة تصميم المجوهرات وإثراء معارف أعضاء المجتمع الإبداعي في هذا المجال.

وتغطي مجموعة الكتب المختارة في «ركن ليكول الشرق الأوسط» مجموعة واسعة من العناوين المتخصصة ومن بينها «فن الصائغ» لغيوم غلوريو، والتي توفر للطلبة والباحثين وأعضاء المجتمع إمكان الوصول إلى موارد تعليمية متنوعة تفتح آفاقهم وتحفزهم على استكشاف مجالات علم الأحجار الكريمة (الجيولوجيا، والمعادن، واستخدام الأحجار الكريمة)، وتاريخ المجوهرات (التصنيف، والصياغ والبيوت الكبيرة، وصناعة الساعات)، وتاريخ الفن والحرف اليدوية (التاريخ، والمهن، والتقنيات، والمواد).

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» إلى حرص الهيئة على تطوير وتنمية قدرات أعضاء المجتمع الإبداعي وتطوير معارفهم في فنون صياغة وتصميم المجوهرات، وهو ما يتناغم مع تطلعات «دبي للثقافة» وحرصها على الارتقاء بالمشهد الفني في الإمارة، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وقال: «يمثل التعاون مع ليكول الشرق الأوسط محطة ملهمة لإثراء معارف المصممين وتحفيزهم على إطلاق خيالاتهم وتطوير منتجاتهم، ما يسهم في إبراز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».

وقالت صوفي كلوديل، مديرة ليكول الشرق الأوسط: «تشكل الكتب دوراً أساسياً في ليكول، مدرسة فنون صياغة المجوهرات، وإنها ليست فقط أداة للبحث وإنما أيضاً لمشاركة المعرفة وتوفير الوصول إلى سبل المعرفة للجميع، وتم إنشاء مفهوم ركن المكتبة من قبل ليكول لتأكيد دور الكتب في التعليم، ومكتبة الصفا للفن والتصميم الشريك الأول الذي وافق على هذه المبادرة الفريدة التي نخطط لتطويرها في الشرق الأوسط، وأيضاً في أنحاء العالم في السنوات المقبلة».

وصرح أليساندرو مافي، مدير فان كليف أند آربلز في الشّرق الأوسط والهند، قائلاً: «تمثل الشراكة بين دبي للثقافة وليكول الشرق الأوسط خطوة مهمة لإثراء المشهد الثقافي في المنطقة، ويسر فان كليف أند آربلز أن يكونوا شهود هذا التعاون، ونتطلع إلى تطوير المزيد من الروابط بين الطرفين، فتؤكد هذه الشراكة الالتزام بتنمية الفنون والتعليم وتضع الأساس لمشهد ثقافي مزدهر في المنطقة».

وتمثل الشراكة بين «دبي للثقافة» وليكول الشرق الأوسط انطلاقاً من مكتبة الصفا للفن والتصميم، بداية مهمة ومثمرة لتطوير ثقافة الاهتمام بالمجوهرات وتصميماتها، ولا سيما أن افتتاح ركن «ليكول الشرق الأوسط» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم يأتي بالتزامن مع ذكرى تأسيسها واليوم العالمي لإهداء الكتب.

يذكر أن «دبي للثقافة» نظمت في يناير الماضي وضمن مبادرتها «مدارس الحياة» مجموعة من ورش العمل التفاعلية في مجال المجوهرات والتصميم، ركزت فيها على طرائق تعلم صناعة المجوهرات وتصميم الأحذية، وكيفية صناعة الأقراط والأساور، وغيرها. كما تتيح «دبي للثقافة» لزوار النسخة الثانية عشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم والتي ستقام في الفترة من 23 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل في «حي الشندغة التاريخي»، الفرصة لاستكشاف تشكيلة واسعة من المجوهرات التي تمتاز بتصميماتها المتفردة.