تكريم الفائز بمسابقة الجداريات والفنون في «ماركت الواجهة البحرية»

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلن ماركت الواجهة البحرية، سوق دبي الأول للمأكولات الطازجة، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن الفائز بالدورة السادسة من مسابقة الجداريات والفنون التي تحمل عنوان «الفن من أجل التغيير».

وتأتي إقامة المسابقة انسجاماً مع رؤية مؤتمر المناخ «كوب 28» الذي نظم العام الماضي، والرامية إلى بناء عالم مستدام، واحتفاءً بعام الاستدامة في دولة الإمارات، حيث شجعت المشاركين على إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال الجداريات الفنية الجميلة، وتوظيف فنهم لتحفيز التغيير البيئي الإيجابي.

وحضر حفل التكريم كل من الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» وخليل عبد الواحد حسن، مدير إدارة الفنون التشكيلية في هيئة الثقافة والفنون في «دبي للثقافة»؛ ومحمد المدني، المدير المساعد في ماركت الواجهة البحرية، وتم خلاله منح الفنان الفلبيني الفائز جيسون سوبرون جائزة مالية بقيمة 30 ألف درهم إماراتي تقديراً لعمله الفني الذي يحمل اسم «الاستدامة».

وأكد خليل عبد الواحد حسن، مدير إدارة الفنون التشكيلية في هيئة الفنون والثقافة في دبي، اهتمام الهيئة بتهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على دعم أصحاب المواهب الفنية وتمكينهم وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم في كل المجالات الفنية. وقال: «تحرص «دبي للثقافة» على تعزيز روح الابتكار لدى أصحاب المواهب الإبداعية، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في إثراء المشهد الفني في دبي، ما يساهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب»، مشيراً إلى أن مسابقة الجداريات والفنون أصبحت بمثابة منصة مهمة تهدف إلى تحفيز الفنانين على التعبير عن رؤاهم وتوجهاتهم الخاصة، وتساهم في الوقت نفسه بدعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة، معبراً عن سعادته بفوز جيسون سوبرون بالمسابقة عبر جداريته التي تجسد رسائل عام الاستدامة في دولة الإمارات، وتتناغم مع أهداف مؤتمر المناخ «كوب 28» الرامية إلى بناء عالم مستدام.

وقال جيسون سوبرون، فنان ومصمم جرافيك والفائز بمسابقة الجداريات والفنون لعام 2023: «يسرني التقدير الكبير الذي حظي به عملي الفني، حيث سيتم عرضه بشكل دائم في ماركت الواجهة البحرية بهدف الاحتفال بعام الاستدامة في دولة الإمارات، والإشادة بالجهود البيئية المستمرة التي تبذلها. واستوحيت عملي الفني من شعار عام الاستدامة في دولة الإمارات «اليوم للغد»، حيث يمثل الأفكار الرئيسية للاستدامة، مثل الطاقة المتجددة والمأكولات معقولة التكلفة والحد من استهلاك المياه وإعادة التدوير والنمو الاقتصادي. كما يسلط الضوء على الدور الكبير الذي تؤديه أعمالنا اليوم لتحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة».

ومن جهته، قال محمد المدني، المدير المساعد، ماركت الواجهة البحرية: «تمحور تركيزنا في دورة هذا العام من مسابقة الجداريات والفنون حول إلهام الفنانين لتحفيز التغيير المجتمعي من خلال أعمالهم والارتقاء بمستوى الوعي حول التحديات البيئية. وشهدت المسابقة مجموعة من المشاركات المميزة التي استعرضت العديد من وجهات النظر حول الجهود المستمرة والتوجهات المستقبلية الرامية إلى ضمان العافية البيئية، وكان أبرزها عمل الفنان جيسون الذي سلط ببراعة الضوء على العديد من الأفكار الرئيسية المتعلقة بالاستدامة. ويسرنا التعاون مع هيئة الفنون والثقافة في دبي (دبي للثقافة) لتنظيم هذه المسابقة التي توفر منصة تتيح للفنانين توحيد جهودهم، وتحتضن مناقشات قيمة لدفع جهود التغيير الإيجابي في مجتمعاتنا».