«العويس الثقافية» تحتفي بفائزي دورتها الـ 18 في 27 الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بين 27 و29 فبراير الجاري مهرجاناً ثقافياً كبيراً احتفاءً بالفائزين بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في دورتها الدورة الثامنة عشرة (2023-2022).

وتشتمل الاحتفالية على معرض كبير لمقتنيات المؤسسة، وندوة فكرية للفائزين يتحدثون فيها عن تجربتهم الإبداعية، وحفلات توقيع كتب الفائزين بالجائزة الصادرة حديثاً ضمن سلسلة (الفائزون) التي تصدر تباعاً عن المؤسسة، وندوة مع القاص والروائي البحريني أمين الصالح بالتعاون مع النادي الثقافي العربي بالشارقة، وندوة مع المفكر المغربي عبدالسلام بنعبد العالي بالتعاون مع بيت الفلسفة في الفجيرة.

وقد فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية الدورة الثامنة عشرة كل من: الشاعر حسن طلب «جائزة الشعر»، والقاص أمين صالح «جائزة القصة والرواية والمسرحية»، والناقد عبدالله إبراهيم «جائزة الدراسات الأدبية والنقد»، والمفكر عبدالسلام بنعبد العالي «جائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية».

وسيقوم بتكريم الفائزين بالجوائز، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وسيتم تقليدهم بوشاح الإمارات العربية المتحدة ومنحهم الميداليات الذهبية التي تحمل على وجهها الأول اسم وصورة الفائز، وعلى وجهها الآخر شعار الجائزة.

وسيُقدّم للفائزين شهادات فنية قيمة، ومن المقرر أيضاً أن تنطلق احتفالات الجائزة بمعرض كبير لمقتنيات المؤسسة .