أول موسوعة للأطفال في الإمارات

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت «إمداد»، مزوّد خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزّز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، إطلاقَ أول موسوعةٍ للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك خلال فعالية استضافتها في مقرها الرئيسي. ويمثل إصدار هذه الموسوعة علامة فارقة في الأدب التربوي في المنطقة.

وحضر حفل الإطلاق الذي نظم خلال فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي اختتم أخيراً، محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في إمداد، ومؤلفة الموسوعة فرانشيسكا أفليك، التي شاركت رؤيتها حول إنشاء هذا المورد الجديد المخصص للأطفال.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في إمداد: «نحن في إمداد فخورون بالتعاون مع دار ELF للنشر في هذا المشروع النبيل، والمساهمة في تعزيز المشهد الأدبي لشريحة الشباب. ويأتي هذا التعاون ليؤكد التزامنا بالمساعدة في تشجيع التعلم والتنمية الشخصية بين فئة الشباب. ونحن على ثقة تامة من أن موسوعة الأطفال الجديدة توفر نافذة فريدة للجيل القادم من المتعلمين؛ لاستكشاف الرحلة الملهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وقد صُمِّمَت الموسوعة الجديدة لتقدم للعقول الشابة رحلة آسرة عبر التاريخ الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسلط الضوء على جذورها الممتدة منذ مجتمعات الغوص بحثاً عن اللؤلؤ وحتى وصولها إلى العهد الحالي، الذي أصبحت فيه منارة للتقدم والابتكار.