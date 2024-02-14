نهيان بن مبارك: الإمارات ستظل حاضنة للإبداع العربي والعالمي

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الفنان العربي الأصيل الدكتور نصير شمة هو مشروع للإبداع الإنساني المتكامل نعتز به، لأنه مهموم بقضايا الإنسان في كل مكان، لا سيما الإنسان العربي، وأنه يسخر فنه سواء عبر الموسيقى أو اللوحة التشكيلية لإبراز هذه القضايا الإنسانية وإلقاء الضوء عليها، بحثاً عن حلول أو تأسيساً لوضع أفضل، في ظل رؤيته الواضحة وثقافته العربية والعالمية التي يستند إليها في معظم أعماله.

وأكد معاليه أن نصير شمّة مشروع متكامل موسيقياً، واستطاع عبر أعماله الفنية المتميزة أن يقتحم عالم المعاناة والمحن والمجاعات والحروب والكوارث الطبيعية، ليخرج برؤى مغايرة ومبدعة تؤكد على طبيعته الإنسانية الراقية، كفنان وسفير اليونسكو للسلام، والسفير فوق العادة للموسيقى العربية.

جاء ذلك عقب افتتاح معاليه المعرض الشخصي الأول «نصف حياة» للموسيقار والفنان التشكيلي نصير شمّة في قاعة غاليري الاتحاد بحضور حشد كبير من المبدعين والفنانين وجمهور الفن التشكيلي بالإمارات والعالم.وضمّ المعرض ما يزيد على 70 عملاً فنياً أنجزها الفنان بتقنيات متنوعة كانت خلاصة تجريب استمر طيلة أربعة عقود من الزمن.

ووفّر المعرض فرصة كبيرة لمحبي الفنان وجمهور الفن المتخصص على معرفة منطقة إبداعية جديدة من تجربة الفنان نصير شمة الغنية والملهمة، حيث استعرض معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يرافقه الفنان نصير شمة، معظم لوحات المعرض، وقدم شمة شرحاً مختصراً لكل لوحة، وسط إشادة الحضور بالمجهود الكبير والرؤية الإبداعية للفنان.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، إن أبوظبي التي احتضنت الفنان نصير شمة منذ البداية، من خلال بيت العود، تحتضن الآن أول معرض تشكيلي له، وهو ما يؤكد التزام الإمارات وقيادتها الرشيدة برعاية الفنون والإبداع العربي والعالمي، حيث أصبحت الإمارات بمنزلة حاضنة للمبدعين العرب والعالميين لما تتمتع به من بيئة تحفز على الإبداع وما تملكه من رعاية قيادتنا الرشيدة، للإبداع والمبدعين، والذي يعبر عن إيمانه بأهمية الفنون والإبداع في الارتقاء بذائقة الإنسان ورعاية قضاياه الإنسانية والوجودية.. مهنئاً الفنان بمناسبة افتتاح هذا المعرض التشكيلي الرائع الذي لا يقل روعة عن إبداعاته في عالم الموسيقى العربية.

من جانبه أكد الفنان نصير شمة اعتزازه بافتتاح معرضه التشكيلي الأول بالعاصمة أبوظبي التي تتمتع بمكانة خاصة بفكره وقلبه، موجهاً الشكر والامتنان لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لحرص معاليه على حضور حفل الافتتاح، واهتمامه بالتعرف على التجربة التشكيلية له، مؤكداً أن ما يضمه المعرض من اللوحات يرصد حوالي 40 عاماً من التجربة الإنسانية الخاصة جداً، متمنياً أن تصل رسالة هذا المعرض إلى الجميع.