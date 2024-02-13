«حيّ رمضان» بمدينة إكسبو دبي أجواء مستوحاة من تقاليد الشهر المبارك

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستعد مدينة إكسبو دبي لإطلاق فعاليات الدورة الثانية من «حيّ رمضان» على امتداد أيام الشهر المبارك، لتتيح للزوار عيش أجواء مميزة مستوحاة من تقاليد شهر الصوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمن خيارات متنوعة لتناول وجبات الإفطار والسحور وعروضاً ثقافية وتراثية وأنشطة متنوعة للعائلات وسوقاً للحرف اليدوية.

وسيعود مدفع الإفطار هذا العام إلى مدينة إكسبو دبي بينما ستنبض ساحة الوصل بالحياة بعد غروب الشمس بسلسلة من العروض الغامرة والمذهلة المصممة خصيصاً لهذا الشهر المبارك، وعلى رأسها سرد قصص عن الأنبياء للأطفال المتجمعين تحت قبتها، ويمكن للزوار أداء الصلوات في مسجد مخصص في منطقة الاستدامة، بما في ذلك صلوات التراويح والتهجد.

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي في مدينة إكسبو دبي: «يشعرنا قدوم شهر رمضان بالفرح والبهجة، ونجتمع فيه على المحبة وعمل الخير، واحتفاء بهذا الشهر المبارك يشرفنا مشاركة فرحتنا بتنظيم فعاليات «حيّ رمضان» العائلية في مدينة إكسبو دبي، التي تجمع الناس من جميع الجنسيات في مدينتنا للاحتفال بتقاليد هذا الشهر من مختلف أرجاء العالم الإسلامي».

تجربة ساحرة

ستكون ساحة الوصل في قلب احتفالات شهر رمضان، لتغمر المناطق المحيطة بأجواء ساحرة، وتقدم تجربة حافلة بالبهجة، وسيستمتع الصغار بلقاء شخصيتي مدينة إكسبو راشد ولطيفة اللتين ستلعبان دور البطولة في العرض المسرحي «البحث عن القمر» في ساحة الوصل- بينما ستقدم ورش العمل والألعاب الغامرة، التي تعلم قيم رمضان، مثل الصبر واللطف والرحمة، وتشجع الأطفال من جميع الأعمار على احتضان ثقافة الشهر الفضيل.

ولمشاركة متعة الإفطار مع الأهل والأصدقاء في الشهر الفضيل يمكن للزوار تناول وجبات الإفطار والسحور والحلويات الرمضانية في أكثر من 20 مطعماً ومقهى، بالإضافة إلى وجبات إفطار خاصة بالشركات، وموقع إفطار خلاب في شلالات إكسبو السريالية، وأيضاً وجبات إفطار مناسبة للعائلات في قاعة الواحة، التي تم افتتاحها حديثاً، وقائمة إفطار وسحور فريدة من نوعها في مقهى ساحة الوصل.

وسيتاح للزوار استكشاف السوق النابض بالحياة، الذي يقدم الحرف اليدوية والملابس التقليدية والسلع ذات الطابع الرمضاني، بالإضافة إلى «دكان يدو»، حيث يمكن للأطفال شراء الحلوى، ويمكن للأطفال التمتع بتجربة ألعاب مميزة مع «ماجيك بلانيت».