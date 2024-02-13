«أضواء الشارقة».. عروض وورش احترافية

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أعلن «مهرجان أضواء الشارقة»، الذي تنظمه «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، ويستمر حتى 18 فبراير الجاري، عن تنظيم مجموعة من ورش العمل، وجولات التصوير الفوتوغرافي، بالتعاون مع منصة (فوتو للتصوير الفوتوغرافي) FotoUAE، وذلك بهدف إثراء تجربة عشاق التصوير، وتلبية اهتماماتهم المختلفة من جميع المستويات، وفتح الفرصة أمامهم لتوثيق جوهر ورسالة المهرجان.

وتعد (فوتو للتصوير الفوتوغرافي)، منصة متخصصة في دعم المصورين ومواهب التصوير الفوتوغرافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال نشر أعمالهم من صور ومواد مرئية من تصويرهم وإنتاجهم، والترويج لها عبر قنواتها وصفحاتها.

وقالت ميسون حسن الحوسني مدير إدارة الإعلام في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «سعداء بهذا التعاون للمساهمة في تلبية شغف محبي التصوير وتطوير مهاراتهم خلال دورة العام الجاري من مهرجان أضواء الشارقة، إلى جانب توفير منصة للجمهور، وتشجيعهم على استعراض مواهبهم، حيث تعكس هذه الشراكة التزام الهيئة بدعم المواهب المحلية وإلهام الشباب، وإثراء المحتوى المرئي والصوري للمهرجان، بدعم إبداعات المصورين والمشاركين في ورش العمل، وجولات التصوير الفوتوغرافي، ما يدعم دورنا في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة للفن والثقافة والتراث في المنطقة والترويج لها سياحياً، من خلال تسليط الضوء على جمال العمارة والوجهات السياحية فيها».