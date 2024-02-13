«مهرجان القرين» يطلق فعاليات «دورة عبد العزيز البابطين»

المصدر: الكويت – أحمد عبداللطيف

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انطلقت في دولة الكويت فعاليات مهرجان القرين الثقافي الـ29 «دورة الشاعر الراحل عبدالعزيز سعود البابطين» بحفل كبير أقيم في قاعة الدراما بمركز جابر الأحمد الثقافي، وبرعاية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء في الكويت، من أجل التأكيد على القيمة الرسمية لهذا المهرجان الذي أصبح علامة متميزة في الساحة الثقافية العربية، وبحضور وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن بداح المطيري ممثلاً لراعي المهرجان، إضافة إلى حضور نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين والفنانين، وضيوف الكويت.

جهود كبيرة

وأكد وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري أن مهرجان القرين يعد أكبر وأهم تظاهرة ثقافية وفنية في دولة الكويت وتحمل النسخة الحالية اسم الشاعر القدير الراحل عبدالعزيز سعود البابطين رحمه الله تقديراً وعرفاناً لجهوده الثقافية الكبيرة.

وأضاف المطيري: نحتفل هذا العام بمرور خمسين عاماً على تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتكريم المؤسسين لهذا الصرح الثقافي الحضاري عرفاناً وتقديراً لدورهم الريادي.

تكريم

وكرم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت عدداً من الرواد، وهم: الراحل الشاعر أحمد مشاري العدواني، والأستاذ الدكتور سليمان العسكري، والشاعر الدكتور خليفة الوقيان، والكاتب عبدالعزيز السريّع، والناقد الدكتور سليمان الشطي، ثم كُرم مبدعو الكويت المتميزون بتوزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية عليهم، ومنهم: الشاعر والإعلامي عبدالرحمن النجار في مجال الشعر، والدكتورة نورية صالح الرومي في مجال الدراسات الأدبية والنقدية، والفنان محمد جابر الصخي، في مجال الفنون المسرحية.

وحصل على الجائزة التشجيعية الفنان بدر منصور المنصور في مجال الفنون التشكيلية والتطبيقية «النحت»، والمخرج محمد سامي العنزي في مجال الإخراج التلفزيوني، والمخرجة غادة أحمد السني في مجال الإخراج الإذاعي، والدكتور حامد علي الكوت في مجال التأليف الموسيقي، والقاص عبدالهادي محمد العجمي في مجال القصة القصيرة.