لطيفة بنت محمد ورئيس موريشيوس يبحثان تعزيز التعاون الثقافي

المصدر: دبي ـــ البيان

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التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، بريثفيراجسينج روبون، رئيس جمهورية موريشيوس، وحرمه سايوكتا روبون، والوفد المرافق لهما، أمس في متحف الشندغة، حيث ناقشت سموها مع رئيس جمهورية موريشيوس المشهد الثقافي والتراثي في البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك. وحضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعدد من المسؤولين.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على منصة «إكس»: «سعدتُ بلقاء فخامة الرئيس بريثفيراجسينج روبون رئيس جمهورية موريشيوس، وحرَمه السيدة سايوكتا روبون والوفد المرافق لهما في متحف الشندغة. حيث ناقشنا المشهد الثقافي والتراثي في البلدين وسُبل تعزيز التعاون المشترك فيما بيننا».