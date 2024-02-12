مكتبة محمد بن راشد تحتفي بمسيرة إبداع محمد بن حاضر

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف مكتبة محمد بن راشد أمسية شعرية وحوارية تكريماً للشاعر الراحل محمد بن حاضر؛ أحد الرموز البارزة في الشعر العربي، وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة 7 مساءً؛ وضمن استراتيجيتها ورؤيتها لإحياء الثقافة وتعزيز الإرث الأدبي وإثراء الحياة الثقافية وتشجيع التفاعل الفكري والأدبي بين أفراد المجتمع.

أعمال

ويشارك في الجلسة الشاعر العراقي موفق العاني، الذي يتمتع بصداقة وثيقة مع الشاعر الراحل وقد كتب العديد من الأعمال التي تتناول حياته وشعره، والدكتور شهاب غانم، الناقد والشاعر المعروف ببحوثه العميقة في الأدب العربي، إلى جانب مشاركة نخبة من الشخصيات الأدبية والثقافية البارزة، كما ستتضمن العديد من النقاشات والحوارات الأدبية المتفردة، وقراءات شعرية يقدمها الشاعر عتيق القبيسي، إضافة إلى مقطوعات موسيقية تعزف على آلة العود يقدمها الفنان طارق المنهالي.

وتسلط الجلسة الضوء على الأثر الكبير الذي تركه الشاعر محمد بن حاضر في الساحة الأدبية، باستعراض أهم إنتاجاته وأعماله الشعرية، والبحث في كيفية تأثره وتأثيره في البيئة الاجتماعية والثقافية التي عاش فيها، إضافة إلى مناقشة كيفية استخدامه الشعر وسيلة لاستكشاف الروح الإنسانية والتعبير عن معاني الحياة والوجود.

وتدعو مكتبة محمد بن راشد، عشاق الشعر والأدب والثقافة للانضمام إلى هذه الأمسية الثقافية الغنية والمجانية، لاستكشاف عالم من الإبداع والدروس والأفكار التي يمكن أن تلهم الأجيال الحالية والمستقبلية، إذ تمثل الجلسة فرصة رائعة للتأمل في القيم الإنسانية والثقافية التي يمكن أن تجمعنا في وقت تزداد فيه الحاجة إلى التفاهم والتقارب الثقافي.