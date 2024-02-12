«آرت دبي ديجيتال» يرسم خريطة مستقبل الفنون العالمية

المصدر: دبي - نهى حوّا

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تشكّل مبادرات وفعاليات دبي، ركيزة أساسية في تطور الفنون العالمية ومواكبتها لمتطلبات العصر. وتحتضن الإمارة معارض فنية متنوعة، تستقطب أبرز المبدعين، ومنها «آرت دبي»، الذي يضم قسم «آرت دبي ديجيتال».

وأفادت صحيفة «إلماتينو» الإيطالية بأن معرض قسم «آرت دبي ديجيتال» في نسخته الثالثة سيقدم رؤية موسعة للاتجاهات الفنية العالمية مع مجموعة وسائط متنوعة، ومن ذلك الفيديو الرقمي والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي والرموز غير القابلة للاستبدال وغير ذلك الكثير. ولفتت الصحيفة إلى أن الحدث يمثل فرصة للتفكير في مستقبل الأعمال الفنية الرقمية والآثار التي يمكن أن يخلفها الفن المادي - الرقمي على المتاحف.

قاعات عرض

وأكدت الصحيفة أن مشاركة إيطالية في قسم «آرت دبي ديجيتال»، سيكون لها طابعها الخاص، ولا سيما أن القسم يضم عدداً من قاعات العرض من مختلف أنحاء العالم التي تقدم برامج الوسائط الجديدة والمبتكرة، والمنصات الرقمية التي تبني مساحات فنية افتراضية، إضافة إلى مشاركة فنانين ومؤسسات تقدم نماذج جديدة للإنتاج والدعم الفني، ما يوسع فهمنا للثقافة المعاصرة.

رعاية ومشاركة

وأشارت الصحيفة إلى أن المعرض في سنة 2024 يجرى برعاية من المديرين المشاركين لمتحف «أي إيه أم- انفينيتي» للفنون في «ميتافيرس»، اوروندا سكاليرا والفريدو كراميروتي، ومنصة التنظيم والتحرير «مالتيبليسيتي-أكس أكس أن اف تي»، فيشارك من إيطاليا، الفنان ماتيو ماندلي، الذي سيصطحب تقنيته المتميزة في الفن المادي - الرقمي لقاعة عرض «غاليري هولي» المشاركة في فعاليات معرض «آرت دبي» بنسخته السابعة عشرة إلى جانب قاعات عرض تضم العديد من الأعمال الفنية المعاصرة.

كما تشارك في الحدث شركة سينللو في فلورنسا وميلانو، وهي شركة فنية رقمية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأداء الفني، وتتميز بتقنيتها الخاصة التي تنشئ أعمالاً رقمية معتمدة وفريدة من نوعها، ما يوفر منظوراً جديداً للاستمتاع بالفن الرقمي.

تحويل الفن

وأشارت الصحيفة إلى أن الفكرة الأساسية في المشروع الفني للفنان الإيطالي ماتيو ماندلي، تكمن في جعل تجربة الزائر فريدة ومتميزة، عن طريق تحويل الفن إلى أبعاده المادية الرقمية، وذلك في رحلة فريدة وغامرة للجمهور، إذ يشتهر الفنان بسلسلة أعماله «ذا كونتاكت» المقدمة إلى المركز الثقافي «فابريكا ديل فابور» في ميلانو في سنة 2023، والتي تتضمن مزيجاً من التقاليد والابتكار، تبرز قدرته على استخدام الشاشة لوحة قماشة وأداة التقطيع كفرشاة معاصرة، حسب موقع الصحيفة.

كما تشارك الشركة الفنية الرقمية «سينيلو» مع مجموعة مختارة من الصور النسائية، كبطلات ساحرات في تاريخ الفن، من عصر النهضة وحتى القرن العشرين، إذ يمكن الاستمتاع بتحف فنية لكل من ليوناردو دافنشي ورافاييل وبورنزينو واميديو موديلياني. ولفتت الصحيفة إلى أن التكنولوجيا تصبح أداة تمكين قوية في العالم المادي - الرقمي لأنها تتيح الاستمتاع بالتجربة الفنية والثقافية من دون الحاجة إلى كفاءة فنية معينة من المستخدم فالفن للجميع وفي متناول الجميع وهذا ما ينبغي أن يكون لضمان أقصى قدر من التنشئة الاجتماعية والانتشار.