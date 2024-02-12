«سحيلة بنت عديم».. فانتازيا كويتية حافلة بالغموض والتشويق

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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انتهى طاقم عمل مسلسل «سحيلة بنت عديم» من وضع اللمسات الأخيرة على المسلسل الذي يعد من أبرز الأعمال التي ستعرض في شهر رمضان المبارك على عدد من القنوات الفضائية الخليجية، خصوصاً أن العمل يشكل عودة حقيقية لأعمال الفانتازيا الكويتية التي أنتجت في فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات، ويشهد مشاركة كوكبة من نجوم الساحة الكويتية والخليجية.

شخصية خرافية

وتعد الشخصية الرئيسية «سحيلة أم الخلاجين» من الشخصيات الخرافية الشعبية الكويتية التي دارت حولها حكايات كثيرة، وقيل إنها امرأة عجوز، وصفت بالجنون، كانت تلتقط الملابس القديمة الرثة، وكان الأطفال يضايقونها فتجري وراءهم وهي تقذفهم بالحجارة، ومن هذه الشخصية استلهم الكاتب بندر طلال السعيد قصة عمل تراثي جديد تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المبارك، من إنتاج شركة اندبندس.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة والتشويق، وهو من إخراج فهد شاطي ويشارك في بطولته نخبة من النجوم.

وقال الكاتب والمنتج بندر طلال السعيد: هذه السنة قررت أن أقدم عملاً تراثياً بصيغة مختلفة، وأتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من النجوم، ونتطلع أن تكون وجبة دسمة على مختلف الشاشات الرمضانية، وأن نحقق النجاح ونرضي أذواق المشاهدين.

من جهته، قال المخرج فهد شاطي: «سحيلة بنت عديم» مسلسل تراثي بحلة جديدة، والهدف الأساسي منه تقديم متعة للمشاهدين من حيث القصة والصورة، ويشارك فيه أسماء مميزة من النجوم.

أما الفنان حسن إبراهيم، فقال: الاسم ليس غريباً لأننا ونحن صغار، كان أهلنا يخوفونا من «سحيلة أم الخلاجين»، وأضاف: العمل فنتازي اندمجت فيه عوامل تراثية، وغريبة تنتمي إلى الإثارة والتشويق، وذلك من خلال بعض الأجواء المرعبة التي تعيدنا إلى الماضي، لافتاً إلى أنه يقدم خلال الأحداث دور أحد الزعماء في القرية المسالمة الجميلة التي يدور حولها جزء كبير من الحكاية.

بدوره، قال الفنان المشارك في المسلسل حمد العماني: العمل من التراث والأساطير، والفكر الموضوع في قصته مختلف، حتى أدوار الممثلين جديدة، وأتمنى أن يحوز رضا الجمهور، واستطرد عند سؤاله عن المنافسة في رمضان: لا نعلم إذا كان العمل تحدياً لنفسي أم للآخرين؟ نحن نجتهد والباقي على رب العالمين.

وقالت الفنانة ميس كمر: «العمل مو طبيعي»، وأجواؤه جميلة جداً، وأجسد فيه شخصية امرأة حالمة، منتقمة.

وقال الفنان عبدالله التركماني: المسلسل فيه طابع مختلف، وأحداثه تدور في زمان ومكان غير محددين، ويتضمن غموضاً وإثارة وجريمة، كاشفاً عن أن الشخصية التي يجسدها لن تكون عربية لكنها أجنبية.

وأوضح الفنان أسامة المزيعل أن ما شدة في «سحيلة بنت عديم» أن قصته مختلفة عن القصص الأخرى، كما أن العمل فرصة مميزة بالنسبة له للتواجد مع كوكبة من النجوم. وأكد جميع فريق العمل أن المسلسل رحلة درامية مشوقة تتضمن لغزاً غامضاً وتفاصيل غريبة، متمنين أن تنال أدوارهم والمسلسل ككل رضا المشاهدين.