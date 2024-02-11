«دبي أوبرا».. أجندة غنية بالعروض الضخمة

المصدر: دبي ــ البيان

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تواصل دبي أوبرا، أبرز منصّات الفنون الأدائية الرائدة في الإمارات، والوجهة الفنية المتميزة في محفظة إعمار العقارية، موسمها الجديد لمواصلة مسيرتها الفنية المتطوّرة التي بدأت منذ سنة 2016. وتتضمن أجندة دبي أوبرا المقبلة عروض باليه وأوبرا ومسرحاً وحفلات موسيقية متنوعة، وتتميز بالغنى الفني الذي يميز العروض والإنتاجات الضخمة.

ومن أبرز هذه الفعاليات العرض الأول لأوركسترا ميوزيك أتيرنا والملحن تيودور كورنتسيس في الشرق الأوسط، التي تُعد إحدى أشهر الفرق الموسيقية في العالم. وستستعرض الأوركسترا إمكانات عازفيها وطاقاتهم الإبداعية في عرضين موسيقيين مخصصين للمؤلفين تشايكوفسكي وفاغنر في 27 و28 أبريل المقبل.

وفي هذا السياق، ستقدم دبي أوبرا العرض الأول لفرقة باليه أوبرا روما في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة المديرة والنجمة إلينورا أباجناتو، عرضها الأول في الإمارات العربية المتحدة في 25 و26 مايو من سنة 2024، وبعنوان «ليه دو نوي»، وتتولى دار ديور تصميم الأزياء بإشراف ماريا جرازيا شيوري، المديرة الإبداعية للدار منذ سنة 2016، وتبرز تصميمات الأزياء المتميزة تأثير الدار الإيجابي ولمساتها الفنية في مشهد الثقافة المعاصرة.

عروض باليه

وفي ما يتعلق بعروض الباليه، ستستضيف دبي أوبرا العرض الأول المتميز لمدرسة الباليه لاسكالا ثياتر من ميلانو، في 17 و18 فبراير المقبل. وفي ما يتعلق بالعروض الموسيقية، تعود المسرحية الغنائية فانتوم أوف ذا أوبرا إلى أوبرا دبي تلبية لطلب الجمهور، من 22 فبراير الجاري وحتى 10 مارس المقبل.

حفلات موسيقية

وفي 24 أبريل المقبل، ستأخذ عازفة البيانو أليس سارة أوت جمهور دبي أوبرا في رحلة موسيقية غامرة، في حين ستوفر الفرقة البريطانية الشهيرة فرقة إنكوجنيتو للجمهور من مختلف الأعمار تجربة متميزة ومفعمة بالحماس في 25 أبريل المقبل، بينما سيقدم كريس بوتي، عازف البوق الشهير، عرضاً استثنائياً في 19 مايو المقبل. وفي سياق حفلات موسيقى الحجرة، يقدم جيدون كريمر وكريميراتا بالتيكا عرضاً ختامياً في 3 مايو المقبل، فيما سيمنح عازف الساكسوفون رافي كولتراني الجمهور فرصة المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لموسيقى الجاز في 30 أبريل المقبل.