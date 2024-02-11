دبي ترسّخ مفاهيم مبتكرة لتجارب الطعام

المصدر: دبي – نهى حوّا

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تقدم مدينة دبي تجارب فريدة لتناول الطعام والترفيه، قد تكون بين الأكثر تنوعاً وابتكاراً وتفنناً، وهذه لا تقتصر على قوائم الأكل فحسب، إذ تشهد المدينة باستمرار افتتاح مطاعم بمفاهيم جديدة مبتكرة، تجمع بين تناول الطعام والفنون وأشكال الترفيه المختلفة، وبعضها يأتي مصحوباً بعروض غامرة تفاعلية، تحرك الحواس، في ظاهرة من المرجح أن تتواصل هذا العام، حسب استطلاع أجرته مجلة «تايم آوت»، حول أهم الاتجاهات الرائجة في 10 مدن خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، أظهر أن «فن المطاعم المبتكر»، هو الاتجاه الرائج في دبي في عام 2024.

ولفتت محررة مجلة «تايم أوت» في دبي، لويز تشارلزوورث، في الاستطلاع، إلى وجود «احتفاء فعلي بالفنانين المحليين، والمعارض والجداريات في المدينة، مشيرة كمثال إلى أحدث قطعة فنية مفعمة بالحياة، يجري عرضها في «تايم آوت ماركت»، للفنانة السورية العالمية المقيمة في دبي، دينا السعدي، بعنوان «غير قابل للكسر»، وإلى ملاحظتها أيضاً «الدور الرئيس الذي يلعبه الفن المبتكر في تجارب تناول الطعام في مطاعم المدينة»، التي تقدم تجارب تفاعلية مخصصة شخصياً، بناء على حركات الزبائن.

شعبية

وفي الاستطلاع الذي استجلى آراء 25 محرراً في أنحاء العام عن الاتجاهات العشر الرائجة في المدن في عام 2024، تبين أن تناول الطعام بالخارج، هو أكثر روعة من أي وقت مضى، وأن المزيد من الناس يسافرون بالقطار داخل المدن، وأن المدن تستثمر بشكل أكبر في الفن العام المجاني، وأن الأماكن التي تتيح الاستماع للموسيقى، مع القدرة على التحدث أثناء تناول الأطعمة، تحظى بشعبية متزايدة، كما هناك المزيد من التجارب الانغماسية في متاحف المدن، فيما بعضها يعيد تصور مساحات مهملة، كمراكز للفنون والثقافة، وتشهد مطاعم بعض المدن أطباقاً طازجة، تعتمد على تقاليد الطهي الكلاسيكية، ويقيم غيرها فعاليات ليلية، كأسواق طعام ومهرجانات وعروض سينما، كما تشهد وجهات ليلية فاخرة توسعاً، فيما يستمر الادخار سمة عامة في المدن، من خلال ميل الناس لاقتناء قطع ملابس وأثاث مستعمل.