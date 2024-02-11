قصائد تروي سيرة الحنين في «الشارقة للشعر النبطي»

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد قصر الثقافة في الشارقة، ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، فعاليات الأمسية الخامسة للمهرجان، بمشاركة 6 شعراء، وهم: جمعة غريب الدهماني (الإمارات)، وسلطان البطر الشمري (السعودية)، وسعيد الجحافي (سلطنة عُمان)، وشموخ المالكي (السعودية)، وحمد جابر جرحب (قطر)، وعبدالحميد العامري (اليمن)، فيما قام الإعلامي بدر الشمري بتقديم الأمسية.

حضر الأمسية عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وبطي المظلوم، مدير مجلس الحيرة الأدبي، وعدد كبير من جمهور الشعر النبطي. وتميزت الأمسية بتفاعل جماهيري لافت مع الشعراء، في الوقت الذي كانت فيه الصور الفنية تؤثث قاعة قصر الثقافة، وتلامس، بالمعنى والدلالة، ما يتخفى في النفس، لتروي ظمأ الحنين بماء الكلمات.

وفي ختام الأمسية، كرّم عبدالله العويس الشعراء المشاركين في الأمسية، بتسليمهم شهادات تقديرية، تكريماً لجهودهم الإبداعية.