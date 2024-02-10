نهاية الأسبوع في دبي.. تجارب عالمية بلمسة صينية

المصدر: دبي - وام

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تشهد عطلة نهاية الأسبوع الجاري في دبي فعاليات متنوعة بمناسبة احتفالات رأس السنة الصينية، التي تضم مجموعة من العروض المميزة لسكان دبي وزوارها.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أمس : «تتميز دبي باحتضانها مزيجاً متنوعاً من الثقافات والجنسيات وأكثر من 200 جنسية، ما يجعلها الوجهة المثالية للسكان والزوار الراغبين بتجربة العديد من التجارب والاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى والمشاركة بها بما فيها احتفالات رأس السنة الصينية، حيث بإمكانهم الاستمتاع بالفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة التي تحمل الطابع الصيني في مختلف أنحاء المدينة، إضافة إلى الاستفادة من العروض الترويجية الرائعة على العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية، وهو ما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية تحتفي بالثقافات المتنوعة من جميع أنحاء العالم ووجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة».

ومن أهم الفعاليات والأنشطة التي تتضمنها هذه الفعالية السنوية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عروض طائرات «الدرون» والألعاب النارية مساء اليوم فوق فندق «برج العرب»، حيث ستضيء أكثر من 1500 طائرة «درون» السماء لتصنع شكل تنين صيني يبلغ طوله 300 متر في تمام الساعة 7:30 مساءً، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها مثل هذه الطائرات بمناورات حول مبنى.

ويمكن لزوار «دبي فستيفال سيتي مول» الاستمتاع بعرض التنين الراقص وعرض «تخيل» خلال الفترة حتى يوم غد الأحد. وتنطلق استعراضات التنين والأسد المميزة وعروض الطبول المفعمة بالحيوية وأنشطة الفنون والحرف اليدوية اليوم السبت في «حديقة أبراج بحيرات جميرا».

ويشهد «كل من آي إم جي عالم من المغامرات» و«دبي باركس آند ريزورتس» سلسلة من العروض والتجارب التفاعلية حتى 20 فبراير الجاري احتفالاً بالسنة الصينية الجديدة.

وتقام العديد من العروض الترويجية الحصرية وعروض المأكولات والمشروبات والإقامة الفندقية في مختلف الوجهات ومراكز التسوق بدبي.