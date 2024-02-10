أمسية سينمائية في مكتبة محمد بن راشد الجمعة المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع شركة «سينيوليو»، في إطار رؤيتها لتعزيز الحراك والمشهد الفني والثقافي في المجتمع، يوم الجمعة المقبل بالمسرح الداخلي، أمسية سينمائية مميزة، حيث ستقدم لجمهورها مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة؛ وستعرض خمسة أفلام متنوعة تمثل ثقافات ورؤى مختلفة من حول العالم.

وتشمل قائمة الأفلام التي ستعرض في مسرح المكتبة فيلم «زفة» للمخرج أحمد سمير، والذي سيأخذ الجمهور في رحلة إلى عمق الثقافة المحلية، وفيلم «سحابة داكنة» لكيفين جورج، والذي يقدم تجربة سينمائية معبرة تدور حول مواضيع إنسانية عميقة.

كما تضم القائمة، فيلم «شظايا ثورة» للمخرج سهند سرحدي، والذي يستكشف الأحداث والتغييرات الاجتماعية الكبيرة، من خلال عرض رواية تعود لعام 1979. وفيلم «في الفناء الكبير داخل جيب صغير» للمخرج الياباني يوكي يوكا، والذي يجسد من خلال رسوم متحركة رؤية فنية فريدة، بالإضافة إلى فيلم «سارة» لعلاء أبو فراج.

وفي ختام الأمسية، سيقدم المخرج السينمائي ومؤسس شركة «سينيوليو» نواف الجناحي، جلسة نقاشية، حيث سيسلط الضوء على الأفلام الخمسة المعروضة في الأمسية، والأفكار الرئيسية التي تجسدها، ودورها وتأثيرها في الساحة الفنية المحلية والعالمية. ومن المتوقع أن تستقطب الأمسية السينمائية، التي ستقام بين الساعة 7:30 و 9:00 مساءً، عدداً كبيراً من عشاق السينما والثقافة.