«آرت نت»: «آرت دبي» بين الأكثر إثارة للاهتمام

المصدر: دبي – نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضاء الموقع الفني الألماني «آرت نت» على النسخة الـ17 من معرض «آرت دبي» باعتباره بين أهم 6 مناسبات فنية لا بد من مشاهدتها في أنحاء الشرق الأوسط في الشهرين المقبلين، والتي تؤكد التمدد السريع للمشهد الثقافي في منطقة الخليج الزاخرة بعروض متزايدة من متاحف ومعارض وفعاليات فنية جديدة.

وأفاد الموقع أن عشاق الفن والمطلعون عليه سيتجهون إلى منطقة الخليج في فبراير وأوائل مارس لحضور معرض «آرت دبي» في نسخته الـ17 إلى جانب مجموعة من الأحداث الفنية المليئة بالمعارض والبينالي، وهذه المناسبات هي بين الأكثر إثارة للاهتمام التي يجب تتبعها عن كثب في الأسابيع المقبلة.

هذا، ويعود المعرض الرائد للفن المعاصر والحديث في الشرق الأوسط «آرت دبي» إلى مقره الشهير في مدينة جميرا في الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل، مع تخصيص يومين لكبار المقتنين يومي 28 و29 فبراير الجاري.

ويشارك هذا العام في المعرض أكثر من 100 صالة عرض تقديمي معاصر وحديث ورقمي من أكثر من 60 مدينة وأكثر من 40 دولة، في الأقسام الأربعة للمعرض: المعاصر، آرت دبي الحديث، البوابة، وآرت دبي ديجيتال، مع التركيز مرة أخرى على الفن من الجنوب العالمي.

وأفاد موقع «آرت نت» أن المعرض هذا العام يتضمن سلسلة من العروض الجديدة التي تستكشف مراحل الشفاء والأمل وقوة الفن في الأوقات الصعبة، ناقلاً ما أفاد به المدير الفني للمعرض، بابلو ديل فال عن برنامج العرض بأنه «يعكس هذا العام توسع دبي ونضجها، فضلاً عن تنوع المجتمعات الفنية وتنامي تعدد الثقافات في دبي».