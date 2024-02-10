«المورد العربي» یحاور عبدالله السعدي وطارق أبو الفتوح

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

یستضیف مركز المورد العربي لدراسة الفن في جامعة نیویورك أبوظبي، بعد غد (12 فبرایر) في الساعة 6:30 مساءً في جامعة نیویورك أبوظبي، حواراً عن المعرض الفردي القادم لرائد الفن المفاھیمي الإماراتي عبدالله السعدي في المعرض الفني الدولي الستین في بینالي البندقیة.

وفي مناقشة تدیرھا الأستاذة في جامعة نیویورك أبوظبي مدیرة مركز المورد العربي لدراسة الفن سلوى المقدادي بین الفنان عبدالله السعدي والقیم الفني طارق أبو الفتوح، سیقدم المتحدثان رؤيتهما في المعرض الفردي الذي يمثل مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا العام وعنوانه، «عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان»، ویضم المعرض ثماني مجموعات من الأعمال التي أنتجھا الفنان في رحلاته في الطبيعة. وستكشف المحاضرة أيضاً العملیة الفنیة للسعدي وممارساته الغزیرة التي تتراوح بین الرسم والنحت والأداء والتصویر الفوتوغرافي.

يذكر أن مركز المورد العربي لدراسة الفن مركز بحوث وأرشیف في جامعة نیویورك أبوظبي للدراسات متعددة التخصصات للفنون البصریة.