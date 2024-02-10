«المورد العربي» یحاور عبدالله السعدي وطارق أبو الفتوح
یستضیف مركز المورد العربي لدراسة الفن في جامعة نیویورك أبوظبي، بعد غد (12 فبرایر) في الساعة 6:30 مساءً في جامعة نیویورك أبوظبي، حواراً عن المعرض الفردي القادم لرائد الفن المفاھیمي الإماراتي عبدالله السعدي في المعرض الفني الدولي الستین في بینالي البندقیة.
وفي مناقشة تدیرھا الأستاذة في جامعة نیویورك أبوظبي مدیرة مركز المورد العربي لدراسة الفن سلوى المقدادي بین الفنان عبدالله السعدي والقیم الفني طارق أبو الفتوح، سیقدم المتحدثان رؤيتهما في المعرض الفردي الذي يمثل مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا العام وعنوانه، «عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان»، ویضم المعرض ثماني مجموعات من الأعمال التي أنتجھا الفنان في رحلاته في الطبيعة. وستكشف المحاضرة أيضاً العملیة الفنیة للسعدي وممارساته الغزیرة التي تتراوح بین الرسم والنحت والأداء والتصویر الفوتوغرافي.
يذكر أن مركز المورد العربي لدراسة الفن مركز بحوث وأرشیف في جامعة نیویورك أبوظبي للدراسات متعددة التخصصات للفنون البصریة.