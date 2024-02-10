«العين السينمائي» يختتم دورته السادسة بتكريم الفائزين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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اختتمت، مساء أول من أمس، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان العين السينمائي الدولي في قلعة الجاهلي بمنطقة العين الخضراء، وذلك برعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، بحضور معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وعامر سالمين المري، المدير العام للمهرجان، ونخبة من النجوم والمخرجين، وعدد كبير من الضيوف والمهتمين بالفن السابع والإعلاميين.

وشهد حفل الختام توزيع الجوائز للأفلام الفائزة بمسابقات الصقر المختلفة، بعد 5 أيام عاش فيها زوار وضيوف المهرجان تجربة فريدة في حب «الفن السابع».

جوائز

وجاءت جوائز المهرجان على النحو التالي: فاز فيلم (سباحة 62) للمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري بجائزة أفضل فيلم بيئي خليجي، بينما حصل فيلم (سماء بلاستيكية بيضاء) من المجر على جائزة أفضل فيلم بيئي دولي.

وفي مسابقة الصقر الخليجي للأفلام القصيرة، فاز بالجائزة فيلم (يا حظي فيك) للمخرجة نورا أبو شوشة من السعودية، وحصل فيلم (ديانة الماء) للمخرج هيثم سليمان من سلطنة عُمان على جائزة لجنة التحكيم، كما حصل فيلم (ما ملكت أيماننا) للمخرج هادي آل نصر من السعودية على شهادة تقدير.

وفي مسابقة الصقر الإماراتي القصير، نال (دعاء أمل) للمخرج حمد الحمادي جائزة أفضل فيلم، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (النمر) من إخراج سلطان بن دافون، وحصل فيلما (ليلى) للمخرج سيف الحضرمي و(الفضل) للمخرجة سارة النيادي على شهادة تقدير.

أما في مسابقة أفلام المقيمين المخصصة للمخرجين من غير أبناء دولة الإمارات فذهبت الجائزة إلى فيلم (قريباً) للمخرج المصري سيف عبدالنبي، بينما حصل فيلم (أثاث) للمخرجة التونسية أمل سيلا على جائزة لجنة التحكيم، وحصل فيلم (فوتوغراف) للمخرج السوري المهند كلثوم على شهادة تقدير.

وقال المدير الفني للمهرجان عامر سالمين المري في كلمة الختام: «استقطب المهرجان في دورته السادسة 44 فيلماً تنافست ضمن مسابقاته الرسمية المختلفة، إلى جانب تنفيذ ورش عمل وندوات فنية تهدف لدعم الكفاءات والمواهب السينمائية الصاعدة».

وأضاف أنه بالتزامن «مع إعلان دولة الإمارات تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024 احتفى العين السينمائي بالسينما الخضراء، وقدمنا باقة من أهم الأفلام التي ترفع شعار «سينما من أجل البيئة» بهدف استعراض رؤية سينمائية ملهمة لغرس قيمة العمل المناخي والبيئي لدى المجتمع والشباب وعرض قصص إماراتية وثائقية طويلة وقصيرة».

من جهته أوضح سلطان المري، المدير التنفيذي للمهرجان، أن «العين السينمائي» يواصل تحقيق التميز والتفرد بتنفيذ دورات سينمائية استثنائية كل عام، وبتنظيم على أعلى مستويات الاحترافية، خصوصاً في حفلي الافتتاح والختام، اللذين يتم تنفيذهما على مسرح قلعة الجاهلي، لافتاً إلى أن «العين السينمائي» أصبح منصة فنية مثالية، تجمع كوكبة من صناع السينما من الوطن العربي والعالم في حب «الفن السابع».