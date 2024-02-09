«الفجيرة الاجتماعية الثقافية» تكرم 57 من أعضائها المتميزين

المصدر: الفجيرة – البيان

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كرمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، 57 عضواً من أعضائها المتميزين، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في تعزيز روح التميز والعطاء اللذين تتميز بهما الجمعية وقدرتها على تحقيق الإنجازات المشرفة، وتقديم نفسها كمنبر ثقافي واجتماعي مهم على الساحة المحلية والعربية والدولية.

جاء ذلك خلال اللقاء المجتمعي الذي نظمته الجمعية في حديقة سارية العلم بالفجيرة تحت شعار «شكراً لعطائكم»، بحضور الدكتور خبير خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقال خالد الظنحاني: «إن جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية حققت نجاحات مضيئة خلال عام 2023، وذلك بجهود ومثابرة أعضائها ومنتسبيها الذين أسهموا في تحقيق أهدافها وإنجاح برامجها وأنشطتها المتنوعة»، مؤكداً حرص الجمعية على تكريم أعضائها ومنتسبيها المتميزين تحفيزاً لهم لمواصلة جهودهم التطوعية النبيلة في خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن «الفجيرة الثقافية» تسعى إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي، ونشر قيم المسؤولية الاجتماعية بين صفوف أفراد المجتمع للمشاركة الفاعلة في الأعمال المجتمعية التي من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع في شتى الميادين وبما يسهم في دعم وتعزيز مسيرة التقدم والتنمية في الدولة.

وفي ختام اللقاء كرم خالد الظنحاني أعضاء الجمعية ومنتسبيها المتميزين بشهادة التميز المجتمعي، داعياً المكرمين إلى مواصلة العطاء والعمل الجاد لقيادة العمل الثقافي والاجتماعي والتطوعي نحو آفاق جديدة من الإبداع والتميز.