«مهرجان أضواء الشارقة» يحوّل معالم الإمارة إلى لوحات مضيئة

المصدر: الشارقة - البيان

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تزينت إمارة الشارقة عند تمام الساعة الثامنة من مساء الأربعاء بلوحات فنية على مختلف معالمها مع انطلاق فعاليات الدورة الـ13 من «مهرجان أضواء الشارقة»، بدأت من مبنى «القيادة العامة لشرطة الشارقة» حيث شهدت واجهاته عروضاً ضوئية أخذت الحضور في رحلة تجمع بين أصالة هوية إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة من ناحية، والرؤية المستقبلية الطموحة، وذلك من خلال الرموز التي جسدتها الأضواء وروت مسيرة الإمارة واتجاهات تطورها.

وتضمن حفل افتتاح المهرجان، الذي حضره نخبة من رؤساء الهيئات والدوائر والمؤسسات وكبار الشخصيات والوفود الزائرة، عرضاً مرئياً تم إهداؤه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة مرور 52 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة.

ويشهد المهرجان، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي خلال الفترة من 7 وحتى 18 فبراير الجاري، عروضاً بصرية فنية باستخدام أحدث التقنيات الضوئية في 12 موقعاً معمارياً وطبيعياً في مختلف أنحاء إمارة الشارقة.

إضافة نوعية

وفي كلمته الافتتاحية، أكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، أن القطاع السياحي في إمارة الشارقة من القطاعات الحيوية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، والتي تشهد تطوراً نوعياً على مختلف الصعد، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأن مهرجان أضواء الشارقة يشكل إضافة سياحية نوعية، لما يحظى به من صدى إعلامي وجماهيري واسع، ما يجعله وجهةً جاذبة تستقطب آلاف الزوار والسياح من مختلف أنحاء الدولة والعالم، تروج لمقومات الإمارة ومنجزاتها.

تنوع

ويعكس اختيار المواقع المضاءة في الدورة الـ13 من «مهرجان أضواء الشارقة» تنوع وثراء الشارقة من حيث التاريخ والحاضر والمستقبل والثقافة، كما يظهر جمال المعالم السياحية والعمرانية التي تزخر بها الإمارة.