حفل مرتقب لفرقة «ميامي» في القرية العالمية 22 فبراير

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن موعد الحفل الفني المرتقب لفرقة ميامي الكويتية، والذي ستستضيفه الوجهة العائلية الرائدة، في تمام الساعة 8 من مساء يوم الخميس 22 فبراير على خشبة المسرح الرئيسي.

ويأتي هذا الحفل ليكون الأحدث ضمن سلسلة الحفلات الغنائية، التي تقدمها القرية العالمية في موسمها الـ 28، الذي تحتضن خلاله أروع الفعاليات الترفيهية والغنائية من جميع أنحاء العالم في قلب دبي، لتتيح للملايين من ضيوفها تجارب ثقافية وترفيهية متنوعة وفريدة من نوعها.

وستقدم فرقة ميامي للضيوف أروع أعمالها الفنية، بما في ذلك أغنيات «بستانس» و«شيلوها شيلة» و«فيكم طرب»، و«اشلون انساك»، والتي لاقت رواجاً كبيراً على امتداد العالم العربي، كما سيستمتع عشاق الفرقة بأحدث أعمالها الفنية الشهيرة.

تكون الحفلات الغنائية على المسرح الرئيسي مفتوحة أمام الضيوف الموجودين في القرية العالمية، مع توفير مناطق مخصصة للعائلات والنساء. ويمكن شراء تذاكر دخول القرية العالمية من الموقع الإلكتروني الرسمي للوجهة، أو من خلال تطبيقها للهواتف الذكية.