حلقات نقاشية بمهرجان برلين تبحث «طفرة شباك التذاكر» في الإمارات

المصدر: برلين – البيان

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يعقد مركز السينما العربية حلقتين نقاشيتين، كجزء من أنشطته في الدورة القادمة من مهرجان برلين السينمائي، وذلك ضمن فعاليات سوق الفيلم الأوروبي.

تتناول الحلقة النقاشية الأولى، التي تأتي تحت عنوان «طفرة شباك التذاكر العربي»، الإيرادات غير المسبوقة التي حققها شباك التذاكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تقترب الآن من مليار دولار، والتي شهدت أرقام مذهلة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى جانب الإنجازات الجديدة التي حققتها السينما المستقلة في دول أخرى، مثل مصر. وتدير الحلقة ميلاني جودفيلو، كبيرة مراسلي الأفلام الدولية في موقع ديدلاين.

ستناقش الحلقة النجاح المتنامي للأفلام الناطقة باللغة العربية، ومدى قدرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الصمود في مواجهة إيرادات شباك التذاكر في المناطق الأخرى في الوقت الحالي، وما يحمله مستقبل ما بعد جائحة «كورونا» للأعمال السينمائية العربية في مواجهة المنافسة المحلية القوية من وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث المباشر.

أما الحلقة الثانية، والتي تحمل عنوان «نقطة التحول الدولية لصناعة السينما السعودية»، والتي سيديرها مايكل روسر، محرر الأخبار الدولية في سكرين إنترناشيونال، فستستكشف مدى تطور صناعة السينما السعودية منذ بدايتها قبل 12 سنة فقط.

وعلق دينيس روه مدير سوق الأفلام الأوروبية في مهرجان برلين السينمائي، على حلقات النقاش، وأشاد بالدور المتكرر الذي يلعبه مركز السينما العربية في منصة سوق الأفلام الأوروبية، قائلاً: «يلتقط مركز السينما العربية باستمرار أحدث الاتجاهات والتطورات في هذه المنطقة متعددة الأوجه. لقد رأيت تنوعاً كبيراً في سرد القصص السينمائية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تقدم صورة دقيقة للثقافات والمجتمعات المحلية، ولكن أيضاً على مستوى الأنواع الفيلمية المختلفة. كما أن الزيادة في عدد صانعات الأفلام اللاتي، يحصلن على التقدير لعملهن يعد تطوراً ملحوظاً». بالإضافة إلى الندوات، سيكشف مركز السينما العربية عن العدد الجديد من مجلة السينما العربية. كما سيقدم جائزة شخصية العام السينمائية العربية، وسيعلن عن انضمام أحدث دفعة من النقاد إلى لجنة التحكيم الموسعة لجوائز النقاد للأفلام العربية. كما ستصدر قريباً قائمة بأسماء المتحدثين الذين سيشاركون في حلقتي النقاش.

يذكر أن مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام، تأسست منذ 10 سنوات بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها، وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، والتوزيع الخارجي وغيرها.