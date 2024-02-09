102 مشاركة في «جائزة عوشة السويدي» بدورتها الثالثة

المصدر: دبي – البيان

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اجتمع مجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي السبت الماضي، برئاسة الدكتورة رفيعة عبيد غباش، رئيسة مجلس أمناء الجائزة، وذلك لتقييم المشاركات في دورتها الثالثة، التي تحمل اسم «فتاة العرب» عوشة بنت خليفة السويدي، وبرعاية رجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور.

سعادة

وفي بداية الاجتماع، أعربت د.رفيعة غباش عن سعادتها بالمشاركات الكثيرة والمتنوعة في المسابقة، حيث بلغ عدد المشاركين في الدورة الثالثة 102 متسابق في مختلف حقول الجائزة، حيث أكدت على أهمية دور الجائزة في دعم وتشجيع المواهب الشعرية المبدعة. وأشادت بالجهود المبذولة من قبل لجنة التحكيم، التي قامت بفرز العديد من الأعمال بدقة فائقة، مما سيسهم في اختيار الأعمال الفائزة بشكل عادل وموضوعي.

مقترحات

وبعد الانتهاء من تقييم المشاركات، ناقش مجلس الأمناء المقترحات المتعلقة بتطوير الفعاليات المستقبلية للجائزة، مع التركيز على تعزيز الجوانب الثقافية والتعليمية لتعميق التأثير الإيجابي في المجتمع. من المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين في الدورة الثالثة في حفل تكريم الفائزين قبيل بداية شهر رمضان المبارك، وسيتمكن الجمهور من متابعة التطورات والتفاصيل الجديدة المتعلقة بتوسيع نطاق الجائزة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للجائزة.

أمسيات

تميزت الدورة الثالثة من جائزة عوشة بنت خليفة السويدي بإطلاق فعاليات مميزة، حيث تم إطلاق «أمسيات فتاة العرب» والتي أحيا أولى أمسياتها الشاعر سيف السعدي، الفائز بجائزة الشخصية الأكثر عطاء في الشعر بدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الثانية من الجائزة. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار كتاب «فتاة العرب» باللغة الإنجليزية وهو خطوة نحو توثيق تراث عوشة بنت خليفة السويدي ونقله لفئة أكبر من الجمهور. يتيح هذا الكتاب للقراء فهماً عميقاً للشعر والفن التي تميزت به عوشة.

تجربة

من خلال هذا الكتاب، تكمل جائزة عوشة بنت خليفة السويدي أحد أهم رسائلها في تعزيز التفاهم الثقافي والأدبي عبر الحدود. حيث يمكن للقراء غير الناطقين بالعربية الاستمتاع بتجربة فريدة والغوص في شعر عوشة السويدي بشكل أعمق. يذكر أن جائزة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب» قد انطلقت في دورتها الثالثة في شهر يونيو 2023 تحت عنوان «دستور عوشة». وتأتي الجائزة ضمن أربعة حقول رئيسية وهي: تكريم شخصية إماراتية أو خليجية لإسهاماتها الأدبية، وجائزة أفضل قصيدة نبطية، وجائزة أفضل دراسة أدبية في شعر عوشة، وجائزة أفضل إلقاء لإحدى قصائد عوشة.