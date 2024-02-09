أسبوع دبي للموضة.. استدامة موشاة بالأناقة والابتكار

المصدر: دبي - البيان

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شهد اليوم الرابع من أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز في المنطقة الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، استعراض مجموعة من المصممين الرواد والصاعدين لتشكيلاتهم المبتكرة.

وسلطت علامة «Dina Ayad»، العضو في لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة، الضوء على تشكيلتها لموسم الخريف والشتاء بعنوان «Nostalgic Elegance»، بحضور مجموعة من خبراء قطاع الأزياء العالمي، في حين أذهلت علامة «Reborn» الحضور بعرضها لتشكيلة الأزياء اليومية التي حملت عنوان «Phoenix Rise».

وركز برنامج اليوم الرابع على موضوع الاستدامة، حيث استعرضت علامة «Emergency Room» تشكيلتها المبتكرة «What Am I To Do With All That Is Left?». كما شهد اليوم قبل الأخير من أسبوع دبي للموضة مجموعة من الشراكات بين المصممين وعلامات الأزياء رفيعة المستوى.

دفء وحنين

اصطحبت تشكيلة خريف وشتاء 2024 من علامة «Dima Ayad» الحضور في رحلة إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث طغى على تصاميمها طابع الدفء والحنين مع تشكيلة غنية بالألوان الترابية، تستمد إلهامها من الاستخدام والدمج المبتكر للألوان في العقد الأخير من القرن الماضي.

تعاون

تعاونت مصممة الأزياء الراقية زينة زكي مع متجر «Tryano»، وجهة التسوق الفاخرة الرائدة في أبوظبي، للكشف عن تشكيلة شهر رمضان المبارك 2024 في فندق «بلازو فيرساتشي».

وتستخدم التشكيلة مجموعة من الأقمشة الواسعة والقطع المطرزة بإتقان تام، بما في ذلك الفساتين والقفطانات وتصاميم الرداء المميزة بقصات واسعة عند الكتف وألوان حيوية تتنوع بين الأزرق الهادئ والساطع والوردي والأصفر والأسود.

تعبير

وكشفت علامة «Reborn Society» عن تشكيلتها الجديدة «Phoenix Rise» التي تستكشف فيها مجموعة من تصاميم الأزياء اليومية العصرية. وتستمد التشكيلة إلهامها من التنوع في خيارات الأزياء اليومية، حيث ابتكرت زينب الحلوه، مؤسسة العلامة، التشكيلة بهدف إتاحة الفرصة أمام العملاء للتعبير عن شخصياتهم الفريدة بطريقة إبداعية.

استكشاف

وسلطت تشكيلة علامة «ZEY-YE» في أسبوع دبي للموضة الضوء على رؤية العلامة ونهجها الفريد في التصميم، حيث تستكشف المستويات العالية من الإبداع والأثر المستمر للحضارات القديمة في عصرنا الحالي.

مواهب

وتعاونت علامة «American Rag Cie» مع معهد «FAD Dubai» لتصميم الأزياء، القائم في حي دبي للتصميم، لإطلاق تشكيلة «One-Off»، المفهوم متعدد العلامات الذي يسلط الضوء على مواهب الخريجين الجدد والمصممين الصاعدين.

وقدم مصممو المعهد تصاميم رفيعة المستوى إلى جانب التشكيلات المميزة من علامة «American Rag Cie»، حيث شارك طلاب المعهد في تنسيق القطع لإبداع إطلالات فريدة.

مفاهيم الاستدامة

وتعاونت علامة «Emergency Room»، التي تم تأسيسها في بيروت، مع علامة الأجهزة الذكية «Nothing» بهدف تسليط الضوء على الترابط الوثيق بين مفاهيم الاستدامة والتكنولوجيا والأزياء، وذلك من خلال تشكيلتها الجديدة.