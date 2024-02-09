دبي في احتفالات رأس السنة الصينية.. فنون وعروض جاذبة فريدة

المصدر: دبي – البيان

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تحفل عطلة نهاية الأسبوع في دبي، بالاستعراضات الجوية المذهلة، والأنشطة الترفيهية العائلية، وتجارب تناول الطعام اللذيذة، والعروض الترويجية الحصرية التي تنظم برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الصينية.

عروض

وتشهد دبي غداً إقامة عرض لطائرات الدرون فوق فندق برج العرب الشهير، حيث تضيء أكثر من 1500 طائرة درون السماء لتصنع شكل تنين صيني يبلغ طوله 300 متر في تمام الساعة 7:30 مساءً، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تقوم فيها مثل هذه الطائرات بمناورات حول مبنى.

كما يمكن لزوار دبي فستيفال سيتي مول الاستمتاع بعرض التنين الراقص، وعرض «تخيل»، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 11 الشهر الجاري. ومع نهاية الاحتفالات برأس السنة الصينية، تضيء الألعاب النارية سماء مركز التسوق الشهير عند الساعة 9 من مساء يوم 11 الشهر الحالي.

تجارب

ويدعو لا بيرل سكان دبي وزوارها للاحتفال بعام التنين مع تخفيضات خاصة بنسبة 20 بالمئة على التذاكر. ويمكن لحاملي التذاكر الاستمتاع باحتفالات رأس السنة الصينية من خلال لقاء ملك لا بيرل والأمير والأسد يومي 10 و11 فبراير الجاري. كما يمكن للعائلات الاستمتاع بفعاليات الرسم على وجوه الأطفال وغيرها من الأنشطة الجذابة.

وتستضيف منطقة أبراج بحيرات جميرا استعراضات التنين والأسد المميزة، وعروض الطبول المفعمة بالحيوية وأنشطة الفنون والحرف اليدوية غداً في حديقة أبراج بحيرات جميرا. كما تقام في «آي إم جي عالم من المغامرات» و«دبي باركس آند ريزورتس» سلسلة من العروض النابضة بالحياة والتجارب التفاعلية حتى 20 فبراير الجاري احتفالاً بالسنة الصينية الجديدة.

فرص

يقدم دبي فستيفال سيتي مول لسكان دبي وزوارها من الجنسية الصينية استرداداً نقدياً بنسبة 10 بالمئة عند شراء بطاقة هدايا بقيمة 300 درهم أو أكثر، كما سيحصل اثنان من المتسوقين سعداء الحظ على فرصة الفوز ببطاقة هدايا بقيمة 10000 درهم.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بالاحتفالات في مول الإمارات، حيث تنتظرهم الجوائز اليومية والعروض الحصرية، بما في ذلك فرصة كسب 10 أضعاف نقاط SHARE على مشترياتهم، والفوز بجوائز فورية يومياً، بما في ذلك بطاقات الهدايا وغيرها من المكافآت والجوائز الرائعة التي تبلغ قيمتها 100000 درهم عبارة عن بطاقات هدايا وتذاكر طيران وعملات ذهبية وأجهزة إلكترونية.

وتقدم مجموعة الطاير للعملاء فرصة استخدام Alipay أو WeChat Pay في متاجر المجموعة المشاركة في دبي مول أو مول الإمارات للحصول على تخفيضات بنسبة %15 على المنتجات المعروضة بسعر كامل حتى 16 فبراير الجاري. وتشمل العلامات التجارية المشاركة موسكينو وكوتش وإمبوريو أرماني وجورجيو أرماني وغيرها.

وتضيف داماس لمسة من الأناقة إلى احتفالات السنة الصينية الجديدة من خلال عرض خاص، حيث تدعو عملاءها للحصول على شمعة داماس مجاناً مع كل مشتريات بقيمة تزيد على 3500 درهم. ويمكن للسكان والزوار الصينيين أيضاً الاستمتاع بتخفيضات بنسبة 10 % على الألماس و30 % على خواتم كاليستا في عدد من متاجر داماس.

ويقدم متجر غاليري لافاييت عروضاً ترويجية مع تخفيضات تصل إلى 40 بالمئة على العلامات التجارية المتخصصة في العناية بالبشرة مثل فالمونت وشيسيدو وسيسلي وغيرها.

ويمكن للمتسوقين أيضاً الاستفادة من العروض الترويجية الرائعة على علامات تجارية شهيرة مثل بلومينغديلز، وداماس، وماماز آند باباز، وصديقي وأولاده، وتويز آر أص، وواتسونز وشاومي، حيث تشمل العروض أسعاراً خاصةً وهدايا عند الشراء من مجموعة متنوعة من الفروع.

إقامة ومأكولات

ويستضيف غداً مطعم تريدر فيكس بالم، فندق هيلتون دبي نخلة جميرا غداء رأس السنة الصينية ، والذي يشمل تشكيلة متنوعة من المأكولات ومحطات اللحوم والأطباق. ويدعم مطعم الدانة في فندق ميلينيوم بلازا داون تاون ضيوفه للانضمام إلى الاحتفالات بهذه المناسبة.