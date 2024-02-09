مواقع دبي تتصدر في قائمة «الأماكن الصحراوية المفضلة» 2024

المصدر: دبي –البيان

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شارك مؤثرون في مجال السفر على «انستغرام» المواقع الصحراوية المفضلة عالمياً للتوجه إليها هذا العام، فحل «منتجع حتا سدر تريلرز» إلى جانب «صحراء دبي» على قائمة المواقع الصحراوية المفضلة، وفق ما أفاد موقع «أب بروكس» الأمريكي الذي قام باستجلاء آراء عدد من المؤثرين ومنسقي الأغاني المتنقلين في أنحاء العالم.

خصائص

وأفاد الموقع أنه تم اختيار هذين الموقعين في دبي من أصل 12 موقعاً مثالياً ذات طبيعة صحراوية يفضل التوجه إليها في 2024، لافتاً إلى أن شهر فبراير يجلب معه في العادة شعوراً بالانتعاش والطاقة في الصحراء وليس هناك ما يضاهي الاستمتاع بخصائص الصحراء العلاجية، بدءاً من مشاهدة المناظر الطبيعية المفتوحة التي تنتظر التجول فيها، وصولاً إلى التخييم تحت سمائها التي لا نهاية لها ومراقبة النجوم.

وقد شارك مبدعا المحتوى الرقمي، «ثويمي وميتشل» على وسم «أدفانتشور فاكتوري» «منتجع حتا سدر تريلرز» الواقع على بُعد ساعة عن مدينة دبي باعتباره بقعتهما الصحراوية المفضلة، مؤكدين أن تجربتهما كانت واحدة من أكثر تجارب العطلات إمتاعاً.

وأفادا أن حتا مدينة محلية صغيرة ورائعة توفر لمحة عن أسلوب الحياة القديم والأكثر تقليدية، وفيما تعرف دولة الإمارات غالباً بأفقها الملحمي المليء بناطحات السحاب المتألقة والساحرة، يتشكل الأفق في «منتجع حتا سدر تريلرز» من النجوم المتألقة للاستمتاع بها. ومع الجبال المحيطة والمياه وروعة التسلق إلى نقطة المشاهدة، يعد المكان مثالياً لالتقاط غروب الشمس في صمت تام، عدا ممارسة العديد من الأنشطة الصحراوية والجبلية الواقعة جميعها على بعد مسافة قصيرة عن مكان الإقامة سيراً على الأقدام.

وبدورها، أكدت صانعة محتوى السفر، أولغا ماسليانكو، التي لديها صفحة «هونست.تريب» على «انستغرام» أن صحراء دبي في الصحراء العربية هي وجهتها المفضلة لتجاربها المثيرة والغنية ثقافياً، حيث توفر المناظر الطبيعية مع الكثبان الرملية مترامية الأطراف متعة بصرية وملعباً للمغامرة، ومن أبرز التجارب في المكان القيادة على الكثبان الرملية بسيارات الدفع الرباعي نظراً لما توفره رحلة مبهجة تجمع بين الأدرينالين والجمال الطبيعي عبر امتداد الرمال.

وإلى جانب الإثارة، تسمح المخيمات الصحراوية بإلقاء نظرة على الثقافة البدوية وتضم المأكولات التقليدية وموسيقى ورقص. وهذا التناقض بين المغامرة والانغماس الثقافي على خلفية غروب الشمس الهادئ والليالي المرصعة بالنجوم يميز صحراء دبي باعتبارها ملاذاً فريداً لا ينسى.

وجهات

وضمت قائمة الوجهات الصحراوية المفضلة الأخرى، صحاري «انزا-بوريغو» و«بالم سبرينغز» و«سيدونا» بالولايات المتحدة، و«دوناس دي ماسبالوماس» بكناري الكبرى إسبانيا، و«وادي رم» بالأردن، و«أولان باتور» بمنغوليا، و«صحراء جوبي» بين الصين ومنغوليا، و«جزيرة أروبا» جنوب بحر الكاريبي، وقرية «هواكاتشينا» في صحراء البيرو.