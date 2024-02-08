مؤسسة الإمارات للآداب تكرم فائزي «كتاب في صندوق»

المصدر: دبي – البيان

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كرمت مؤسسة الإمارات للآداب الفائزين بمسابقة «كتاب في صندوق» خلال الدورة السادسة عشرة من مهرجان طيران الإمارات للآداب. وشجعت المسابقة، التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع مدرسة أركاديا، كافة الطلبة من المرحلة الابتدائية بمدارس دولة الإمارات العربية المتحدة لاختيار كتاب أو مشهد أدبي مميز والتعاون في صنع ديوراما، الفن الإبداعي لتجسيد الواقع بطريقة مصغرة، باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.

وتضمنت قائمة الفائزين: مدرسة ليوا الدولية للبنات، صف 1A» EduFans»، عن تمثيل كتاب «Miss Fox’s Class Goes Green» للكاتبة إلين سبينيلي.

ومدرسة «Athan»، الصف الأول القسم الثاني، عن تمثيل كتاب «A Very Smart Pencil» للكاتب محمد موفق. ومدارس دبي، البرشاء، مرحلة رياض الأطفال (KG1)، عن تمثيل كتاب «Monkey Puzzle» للكاتبة جوليا دونالدسون.



الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مسابقة «كتاب في صندوق» 26 أكتوبر 2023 مع فرصة للمدارس من حول دولة الإمارات لتقديم ديوراما مستوحاة من الأدب خلال شهرين على أن يتم توثيق بناء الديوراما بالصور ومقاطع الفيديو. استقبلت المسابقة أكثر من 150 مشاركة، تأهلت منها 15 إلى القائمة النهائية، منها 13 مشاركة مستوحاة من الكتب الإنجليزية، ومشاركتان مستوحتان من كتب عربية، وتمت دعوة المتأهلين في النهائيات من حول دولة الإمارات.

وطُلب من زوار المهرجان المشاركة في التصويت على الديوراما المفضلة لديهم. وحازت مدارس دبي، البرشاء، مرحلة رياض الأطفال (KG1)، أغلبية الأصوات لتمثيلهم مشهداً من كتاب «Monkey Puzzle» للكاتبة جوليا دونالدسون. وقيّمت المشاركات المتأهلة للنهائيات لجنة تحكيم متخصصة تضم أعضاء من طاقم مدرسة أركاديا ومؤلفين ورسامين، ميثاء الخياط وبولا بولز وزينب ميان.