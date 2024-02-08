المركز الثقافي الكوري ينظم حفلاً بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم المركز الثقافي الكوري، في مقره، احتفالية بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة، بالتعاون مع طلاب إماراتيين من معهد الملك سيجونغ للغة الكورية، تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية تحت شعار «نتسامر معاً».

حضر الحفل يو جيه سنغ، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، إلى جانب العديد من رواد المركز والمهتمين بالثقافة الكورية، بالإضافة إلى أفراد الجالية الكورية المقيمة في الإمارات.

وبدأ الحفل بكلمة للسفير، رحب فيها بالحضور، وتمنى لهم عاماً سعيداً مليئاً بالصحة والسعادة؛ وقال: نحن على ثقة بأن الحضور، الذين استضافهم المركز الثقافي الكوري وبتنظيم من طلاب معهد الملك سيجونغ، اليوم، سيكونون مغمورين بالطاقة النابضة بالحياة، التي ينطوي عليها التنين الأزرق، وسيحققون تطلعاتهم في هذه السنة الجديدة المنوطة بتهاليل عام التنين.

ويأتي الاحتفال في إطار التزام المركز الثقافي الكوري بتعزيز التبادل الثقافي بين الإمارات وكوريا، وتعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافتين، وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي بين الشعبين، ونشر المعرفة باللغة الكورية وتقاليدها، بالإضافة إلى تعريف الجمهور الكوري بثقافة الإمارات، من خلال تفاعل الجمهور الإماراتي مع الكوري.

وقال ليي يونغ هيي مدير عام المركز: إن هذا الاحتفال يعتبر منصة مهمة، تسلط الضوء على أهمية التراث الكوري النابض بالحياة، مشيراً إلى أن الاحتفال شارك فيه حوالي 100 شخص، من بينهم حوالي 20 مقيماً كورياً، بجانب آخرين من المواطنين والمقيمين.

وتضمنت الفعاليات مسابقات وألعاباً تقليدية كورية، مثل جيجيتشاجي (لعبة الشتلة الكورية)، ويوت نوري (لعبة اللوحة الكورية)، وتوهو (لعبة رمي السهام أو العصي).

وقدم المركز الثقافي الكوري أصنافاً متنوعة من الأطعمة الكورية التقليدية، التي يتناولها الناس خلال هذه المناسبة، مثل تتوكجوك (حساء شرائح الأرز)، والجابتشاي (نودلز الخضروات المقلية)، والداك دوري تانغ (مرقة الدجاج الحار)، والددوك (كعكة الأرز الحلوة).