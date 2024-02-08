مركز جمعة الماجد يقيم دورة المكتبات والمعلومات

المصدر: دبي – البيان

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بدأت يوم الثلاثاء، في مقرِّ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الدورة التأهيلية الثامنة عشرة في علم المكتبات والمعلومات، والتي تستمر حتى الخامس عشر من نفس الشهر، بمشاركة (30) مشاركاً ومشاركة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها.

وخلال كلمة الافتتاح أشار الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، إلى أن هذه الدورة تُقام تحت رعاية كريمة من معالي جمعة الماجد، رئيس المركز، الذي يحرص دائماً على دعم العلم والثقافة. كما أشار إلى أنها تأتي استمراراً للدورات السابقة التي دأب المركز على تقديمها مجاناً للراغبين والمهتمين والمتخصصين في مجال المكتبات، وستليها - بإذن الله - دورات تخصصية في تحقيق المخطوطات وفهرستها وترميمها، وفي الأرشفة الإلكترونية وغيرها.

وتركز الدورة التي يشرف عليها الأستاذ رياض طاهر، رئيس قسم المعالجة الفنية في المركز، على محاور عدة: الأول هو الإجراءات الفنية لأوعية المعلومات الورقية والرقمية، وتشمل الفهرسة الوصفية وفقاً للقواعد الأنجلوأمريكية، وبناء ملفات الاستناد للمؤلفين والهيئات، والتحليل الموضوعي وتصنيف ديوي العشري. والمحور الثاني يركز على بناء وتنمية المقتنيات. ثم يأتي المحور الثالث الذي يتناول الإهداء والتبادل، وأخيراً تقييم الأداء في المكتبات ومراكز المعلومات.

وقد شكر المشاركون المركز على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورة التي تهدف إلى تدريب العاملين في المكتبات على البرامج والعلوم المستخدمة في فهرسة الكتب المطبوعة.