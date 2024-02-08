رأس السنة الصينية في دبي.. احتفاء قوامه الدهشة والإبداع والجمال

المصدر: دبي – البيان

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تستضيف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة من الفعاليات والأنشطة والعروض الترويجية المميزة التي تقام خلال هذا الأسبوع في مواقع عدة بمختلف أنحاء دبي، ضمن الاحتفالات برأس السنة الصينية (عام التنين).

وتندرج الاحتفالات برأس السنة الصينية ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، الذي يتضمن مجموعة من المهرجانات والمناسبات التي تنظم في دبي على مدار العام، حيث يشهد مساء السبت المقبل إقامة عرض لطائرات الدرون في فندق برج العرب الشهير، حيث تضيء ما بين 1600 و1800 طائرة درون السماء لتشكل تنيناً يبلغ طوله 300 متر. ويمثل هذا العرض لحظةً فارقة، حيث إنها المرة الأولى التي يمكن لطائرات الدرون القيام بالمناورة حول مبنى فندق برج العرب، واستعراض الابتكارات التكنولوجية في دبي خلال هذه المناسبة المهمة.

ويمكن للزوار والسكان الاستمتاع بأجمل التجارب في آي إم جي عالم من المغامرات، المدينة الترفيهية الاستثنائية التي تستضيف يومياً مجموعة واسعة من العروض حتى 20 فبراير الجاري، بما في ذلك رقصة السنة القمرية الجديدة، ورقصة التنين، وعرض ألعاب الخفة الرائع. وتتكامل التجربة مع رقصات الأسد والتنين الجوالة، إلى جانب عجلة الحظ التي تضفي مزيداً من المتعة على احتفالات نهاية الأسبوع.

ويتحول «شارع المصنع» في منتزه «ليجولاند دبي» إلى وجهة حيوية للاحتفال برأس السنة الصينية، تتزين بالمصابيح والموسيقى والأضواء المتنوعة. إلى جانب تجارب فريدة من نوعها، بما في ذلك عمل تنين من قطع الليجو، وورشة الرقص المسائية.

وتتجسد الروح الاحتفالية في ريفرلاند دبي مع عروض الشوارع المفعمة بالحيوية بمناسبة رأس السنة الصينية، والتي تشمل رقصات الأسد والتنين، ولقاء الشخصيات الشهيرة والترحيب بها، والعروض البهلوانية الساحرة. فيما يدعو منتزه موشنجيت دبي العائلات إلى السير على خطى شخصية «بو» في فيلم الرسوم المتحركة الشهير «كونغ فو باندا». ويمكن للأطفال والكبار الانضمام إلى عرض أكاديمية كونغ فو باندا، حيث يمكنهم تعلم فنون الكونغ فو جنباً إلى جنب مع شخصيتي «بو» المحبوب والمرح و«المعلم شيفو» الحكيم.

مكافآت احتفالية

وتشهد احتفالات رأس السنة الصينية في دبي عروض استرداد نقدي وخصومات مجزية في فستيفال سيتي مول، ومول الإمارات، ومتاجر مجموعة الطاير المشاركة في دبي مول أو مول الإمارات.

وتضيف داماس لمسة من الأناقة إلى احتفالات السنة الصينية الجديدة، حيث تدعو العلامة التجارية عملاءها للاستمتاع بتجربة تسوق مجزية والحصول على شمعة داماس الحصرية مجاناً عند الشراء بقيمة 3500 درهم أو أكثر.

توفير هائل

وفي السياق يقدم متجر شاومي في دبي مول، عروضاً خاصة على تشكيلة واسعة من المنتجات. كما تقدم سامسونايت تخفيضات تتراوح ما بين 25 و40 بالمئة في عدد من مراكز التسوق. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تتراوح ما بين 30 و 75 بالمئة على علامات تجارية رائدة مثل أرماني وكوتش.

هذا إلى جانب عروض الطعام والإقامة الفندقية، التي يقدمها مطعم سوي موي بمنتجع ومارينا ذا ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي، ومطعم ليوان تراس بفندق سويس أوتل الغرير ومنافذ الطعام الموجودة بفندق إس إل إس دبي، وفندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي ومطعم لونغ ين الصيني.