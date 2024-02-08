القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية الأربعاء

المصدر: دبي - البيان

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تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية عن روايات القائمة القصيرة الست في مؤتمر صحافي يعقد بالرياض، 14 فبراير الجاري، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الرياض.

وسيتم اختيار روايات القائمة القصيرة من القائمة الطويلة المكونة من 16 رواية، والتي تضم روائيين من 11 دولة مختلفة، بمن في ذلك اثنان من كل من الجزائر ومصر وفلسطين وتونس والمملكة العربية السعودية، وواحد من العراق ولبنان والمغرب وعمان وسوريا والإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن الجائزة العالمية للرواية العربية هي أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، وتمنح الجائزة لأفضل رواية كل عام من وجهة نظر لجنة التحكيم وتقييمها. وتهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة، والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.