موزة آل مكتوم تطلق كتابها «عندما عانقت السماء»

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، كتابها «عندما عانقت السماء»، أخيراً، ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب الـ 16 في دبي، الذي اختتم فعالياته أمس، إذ يؤرخ الكتاب الصادر عن مجموعة كلمات، لمسيرة المرأة وإنجازاتها في عوالم الفضاء والطيران، ويحتفي بـالمبدعات اللاتي حفرن أسماءهن في سجلات من صنعوا عالم الطيران وفتحن الطريق أمام غيرهن من النساء الطموحات.

وتحدثت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، في جلسة خاصة ضمن فعاليات المهرجان، عن الكتاب، حيث شرحت مضامينه ورؤاه، مبينة أهميته في رصد وتوثيق إنجازات النساء وأدوارهن في تقدم وتطور مجتمعات عالمنا.

وأكدت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، أن الغاية من الكتاب لم تكن مجرد توثيق أسماء النساء اللاتي كسرن حواجز الممكن واحترفهن الطيران وأيضاً وصلن إلى الفضاء، بل توجيه رسالة للأطفال والشباب العرب والفتيات بشكل خاص، تقول: «إن حدود المنجزات هي بحدود الإيمان بالقدرات والثقة بالطاقات، وإن التاريخ يعلمنا بأن لا مستحيل أمام الإرادة والإصرار».

وقالت: «يجسد هذا الكتاب حلماً شخصياً، منذ الطفولة أردت أن أكون طياراً وأن أكتشف العالم من أعلى نقطة وأن أكون على تماس دائم مع إبداعات الخالق وجمال ما خلق. في هذا الكتاب أوجه دعوة لكل من يقرأه لأن يتبع حلمه، لا يوجد أحلام مستحيلة، بل أحلام لم نعمل لتحقيقها بالجهد الكافي، وأتمنى أن يترك كتابي أثراً ليس على الحلم بالطيران فقط، بل على كل طموح وفي كافة المجالات».

وعبرت الشيخة موزة آل مكتوم، عن سعادتها بالعمل مع «مجموعة كلمات»، مشيرةً إلى أن نتائج عمل المجموعة التي تجلت في الشكل النهائي لإصدار الكتاب إلى جانب جهد المجموعة في التعريف به ونشره، تظهر الحرفية العالية للفريق الذي أشرف على العمل وقام به.

ويقع الكتاب في أربعة أقسام، يتناول الأول فتوحات النساء للسماء عبر المحاولات الأولى للطيران باستخدام المناطيد والنماذج البدائية للطائرات، ويركز هذا الجزء على جرأة وشجاعة النساء في دخول عالم جديد من المغامرة والمخاطرة والاستكشاف.

ويستحضر القسم الثاني من الكتاب، أسماء أبرز نساء العالم اللاتي حققن أرقاماً قياسية ومنجزات بارزة في عالم الطيران في بلدانهن. أما القسم الثالث، فيسلط الضوء على شراكة المرأة العربية في عالم الطيران الحديث بكافة تخصصاته، ويؤرخ لرائدات الطيران العربيات اللاتي حققن إنجازات غير مسبوقة وتركن بصمات تلهم الأجيال.

أحلام حرة

وفي القسم الرابع من الكتاب، تقدم الشيخة موزة آل مكتوم للقارئ، النساء اللاتي وصلن للفضاء. ويدعو الكتاب بأقسامه الأربعة وبطريقة ملهمة غير مباشرة، الأطفال والشباب والفتيات إلى الإيمان بالحلم وتحريره من قواعد الجغرافيا والمساحات، وإلى العمل المتواصل من أجل تطوير المهارات والقدرات.

وقالت مريم العبيدلي المديرة العامة لمجموعة كلمات: «يسر مجموعة كلمات إطلاق الإصدار الأول الشيخة موزة آل مكتوم، حيث يقدم الكتاب محطات هامة من مسيرة المرأة التاريخية نحو الشراكة في المجالات غير التقليدية، ومن الجدير ذكره هنا، أن الكتاب يوضح أن المرأة كانت حاضرة في عالم الطيران منذ البدايات...».