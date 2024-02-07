4 أيام من الاحتفالات برأس السنة الصينية في حديقة برج خليفة

المصدر: دبي ـــ وام

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استضافت حديقة برج خليفة في دبي سلسلة فعاليات «رأس السنة الصينية» التي استمرت على مدار أربعة أيام، بمشاركة واسعة من الجالية الصينية والمقيمين في الإمارات.

واكتسبت الاحتفالات زخماً خاصاً هذا العام، مواكبةً للذكرى الأربعين للعلاقات الإماراتية - الصينية، مما أضاف إلى الأجواء الاحتفالية بُعداً دبلوماسياً وتقارباً ثقافياً.

عروض فنية

وتميزت الاحتفالات بعروض فنية تقليدية وتكنولوجية عالية، إلى جانب الأطعمة الشهية والألعاب الترفيهية، وذلك في إطار سعي السفارة الصينية لجعل الحدث نافذة للتعريف بالثقافة الصينية وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين.

وأشاد تشانغ يي مينغ، السفير الصيني لدى الإمارات، بالموكب الاحتفالي، معتبراً أنه يعكس الأهمية الكبرى لعيد الربيع كأهم عيد للشعب الصيني ويدل على مستوى العلاقات الرفيع بين البلدين.

وأكد لي شيوي هانغ، القنصل العام الصيني في دبي، أن العادات والثقافة الصينية تحظى بالتقدير في دبي ومن قبل جمهور أوسع من مختلف الجنسيات.

شارك في الفعاليات 25 تشكيلاً، يمثل كل منها الذكرى الأربعين للعلاقات الثنائية، بمشاركة 40 فناناً في كل تشكيل، ما يُظهر الرمزية العميقة للعلاقات الإماراتية الصينية.