أسبوع دبي للموضة في نسخته الثالثة.. تشكيلات أزياء فريدة

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلق أسبوع دبي للموضة؛ حدث الموضة الأبرز في المنطقة الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، ببرنامجٍ حافلٍ بالفعاليات والعروض الفريدة، التي تستمر حتى 8 فبراير المقبل.

افتتحت علامة «ريزمان روزيني» عروض أزياء النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة بتشكيلة استثنائية تميزت بالفخامة واستخدام التفاصيل العصرية.

وشهد العرض حضور مجموعة من الممثلات والشخصيات المؤثرة وكبار الشخصيات وعشاق الموضة، الذين ارتدى بعضهم إطلالاتٍ مصممة خصيصاً تحمل اسم العلامة الماليزية الشهيرة. واستوحت دار الأزياء الإلهام في تشكيلتها لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025 من عظمة إمبراطورية المغول، وتحديداً من إطلالات الإمبراطورة ميهرونيسا الشهيرة بأناقتها الفريدة.

واستعرضت العلامة 61 قطعة مميزة، تنسجم فيها القصّات الكلاسيكية واللمسات العصرية، وتتضمن أزياء الدوطي وأثواب الكورتاز وأطقم الشيرواني والسالوار والبيجاما كورتا، التي عكست الهوية الفريدة لعلامة «ريزمان روزيني». واستكملت العلامة إطلالاتها بإضافة تصماميم الإكسسوارات المميزة، بما في ذلك الدبابيس والأحزمة ومجموعة من القلائد بتصاميم متقنة.

واختارت علامة «ريزمان روزيني» لتشكيلتها لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025 ألواناً مستوحاة من أنواع المعادن المختلفة ولمعانها الجذاب، بما في ذلك الذهبي والبرونزي والفضي والأزرق البرّاق، إلى جانب الأسود الداكن الذي يميز تصاميم الدار، في حين تضمنت الأقمشة الفاخرة المستخدمة حرير اللاميه والتويد المطرّز والساتان الانسيابي الناعم، فضلاً عن الاستخدام المكثف لنسيج التول الشبكي في تصاميم فريدة مع أقمشة التفتا الإيطالية التي تشتهر بها العلامة.

وبرز خلال عرض الأزياء تصميم فستان الزفاف العاجي الملكي لتعلن دار الأزياء بطريقتها الخاصة عن إطلاق خدمة تصميم فساتين الزفاف في سوق منطقة الخليج.

واستضافت علامة «بلعربي» لمؤسستها نادين قانصوه خلال الحدث حفل عشاء خاصاً بالتعاون مع متجر «بلومينغديلز» في مطعم «كاسبيا» للكشف عن تشكيلتها الحصرية الجديدة لشهر فبراير وسط أجواءٍ راقية وأنيقة.

ويواصل أسبوع دبي للموضة فعالياته مع عروض أزياء علامات «مسز كيبا» و«آنايا» و«هوماريف» و«دار سارة الشرايبي»، التي تشارك أيضاً في أسبوع الأزياء الراقية في باريس.