كوكبة من العازفين العالميين في «إنكلاسيكا الدولي» بدبي أوبرا

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أخيراً في «دبي أوبرا» فعاليات النسخة الثالثة عشرة من مهرجان الموسيقى الكلاسيكية الدولي إنكلاسيكا. ويقدم المهرجان أداءً فريداً للموسيقى الكلاسيكية أكثر من أسبوعين، ما يحول دار الأوبرا في دبي إلى وجهة لعشاق الموسيقى.

ويأخذ مهرجان إنكلاسيكا لسنة 2024 زواره في رحلة موسيقية استثنائية، إذ يجمع بين موسيقيين من جميع أنحاء العالم في قلب دبي. وبوصفه أكبر تجمع موسيقي في العالم، يهدف المهرجان الذي تنظمه مجموعة ساميت للفعاليات، إلى تقديم قمة الموسيقى الكلاسيكية، ما يجعله حدثاً لا غنى عن حضوره سواء للخبراء أو للمبتدئين في الموسيقى على حد سواء.

وعن الليلة الأولى لمهرجان إنكلاسيكا قالت المؤسسة والمديرة التنفيذية الكساندرا ميتران: «لم نكن نتوقع الحضور الكبير في اليوم الأول لمهرجان إنكلاسيكا، ونحن فخورون جداً بالنجاح الذي حققناه في السنوات الماضية في نشر الوعي وجذب الانتباه إلى الموسيقى الكلاسيكية، ونعمل على تقديم الأفضل للجمهور الذي يتطلع للاستمتاع بمعزوفات فنانين ذوي مستوى عالٍ».

وتضم قائمة المهرجان مجموعة من العازفين المنفردين المعروفين عالمياً، ومن ذلك العرض المذهل الذي تم تقديمه لـ يول يوم سون، إضافة إلى الفرقة الألمانية الشهيرة برلين سيمفوني أوركسترا بقيادة إيفيند جولبرج ينسن. يستعرض إنكلاسيكا 2024 مجموعة من القطع الكلاسيكية الخالدة لبراهمز وتشايكوفسكي إضافة إلى الأعمال المعاصرة لمقيم المؤلفين أليكسي شور. وتصدح قاعات دار الأوبرا في دبي بألحان بيتهوفن وسانت ساينس وموزارت وغيرهم، ما يقدم احتفالاً لا يُنسى بالموسيقى الكلاسيكية.