«أبوظبي للثقافة والفنون» تكرّم ميكي لي لدورها في إثراء الحراك السينمائي

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن منح ميكي لي أن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الترفيه الرائدة في كوريا الجنوبية «سي جي إيه إن إم»، جائزة مهرجان أبوظبي، والتي قام بتسليمها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، السبت الفائت، بحضور هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وذلك في مجلس معاليه، في أول تكريم عربي لهذه الشخصية الكورية الريادية.

التزام وتقدير

وأشادت هدى إبراهيم الخميس، بالدور الملهم الذي تؤديه راعية الفنون ميكي لي، التي كانت من أوائل العاملين على الاستدامة الثقافية ومنجز الفنون، والمؤثرين في صناعة نهضة قنوات البث التلفزيوني وتوزيع وبث الموسيقى وبرامجها في كوريا. وتابعت: يعكس هذا التكريم الأول عربياً لهذه الشخصية الملهمة التزامنا بتعزيز الدبلوماسية الثقافية بين كل من الإمارات وكوريا، وتقدير الفنون وشخصياتها ورُعاتها عبر العالم. وتم تكريم ميكي لي بالجائزة لالتزامها بعالم الفنون والثقافة، وقيادتها للتوسع العالمي للثقافة الكورية من خلال مشاركة جمالها وأهميتها في جميع أنحاء العالم، وللإلهام الذي قدمته لصناعة الترفيه ومساعيها العديدة التي أكّدت على أنّ الفنون والثقافة يمكن أن تنشر الأمل والسلام حقاً.

واستطردت: كما تأتي جائزة مهرجان أبوظبي لميكي لي ترجمةً لتقدير مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لميكي لي لدورها في بناء الجسور بين الشرق والغرب التي تمكّن المبدعين متعددي الثقافات وتعزز الروابط في الفنون والثقافة عبر الأجيال.

مساهمات

وحصلت ميكي لي في ديسمبر الماضي، على وسام جيومغوان للاستحقاق الثقافي، وهو أعلى وسام تمنحه الحكومة الكورية، تقديراً لمساهماتها في نمو صناعة السينما والترفيه الكورية. وغير ذلك الكثير من الجوائز.