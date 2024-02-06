«سكي دبي» ضمن منتجعات التزلج الأكثر شعبية في 2023

المصدر: دبي – نهى حوّا

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تتمتع دبي بمكانة متميزة في مجالات الترفيه والتسلية، حيث توفرالعديد من التجارب والمغامرات والوجهات الفريدة، ما جعلها تتصدر قوائم المدن الأكثر بحثاً في وسائل التواصل الاجتماعي، فظهرت «سكي دبي» للتزلج، وفق موقع «بونس إنسايدر»، في قائمة منتجعات التزلج الشتوية الأكثر شعبية في مواقع التواصل الاجتماعي لعام 2023، حيث جاءت الوجهة في المركز الرابع ضمن منتجعات التزلج العشرة الأكثر شعبية لسنة 2023، حاصدة 194.2 مليون مشاهدة في «تيك توك» و108932 مشاركة في «إنستغرام»، وفق ما أفادت صحيفة «ديل ميل» البريطانية.

ويدرج الجدول الدوري لمنتجعات التزلج العالمية الأكثر شعبية لسنة 2023، لموقع «بونس إنسايدر»، مواقع التزلج الأكثر مشاهدة في «تيك توك» و«انستغرام» على مدار 12 شهراً. وقد حلّ «سكي دبي»، حوض التزلج في مول الإمارات، ضمن قائمة المنتجعات العالمية الـ10 الأكثر شعبية، متفوقاً على أفضل المنتجعات الفرنسية مثل «أفورياز» و«ليه أركس»، و«فال ديزير»، وكذلك على جوهرة التزلج الهندية «جولمارج» و«لاكس» في سويسرا و«بانكسو» في بلغاريا، وفق موقع «إيرلندا ترافل ترايد نتوورك».

واحتل موقع التزلج الشهير في فرنسا، كورشوفيل، المركز الأول في القائمة، يليه في المركز الثاني منتجع التزلج «بحيرة لويز» في كندا، فيما احتل منتج التزلج في «زيرمات» سويسرا المركز الثالث.