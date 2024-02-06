«مسيرة حافلة».. قصة عطاء تكاملت واغتنت في أفياء دبي  

المصدر: دبي ـــ البيان

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أصدر كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، رسمياً سيرته الذاتية تحت عنوان «مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز»، وذلك خلال انعقاد الدورة السنوية الـ16 لـ«مهرجان طيران الإمارات للآداب»، الذي يستمر حتى الغد في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي.

يرصد الكتاب، الذي ألفه الكاتب «غرايم ويلسون» المقيم في دبي، المسيرة الحافلة لكولم ماكلوكلين، منذ طفولته المبكرة في أيرلندا مروراً بالعقود الأربعة التي قضاها في قيادة سوق دبي الحرة، أكبر مؤسسة لتجزئة السفر في المطارات في العالم. يتميز الكتاب بمحتواه الممتع وقصصه المُلهمة، ويتضمن مقابلات وتعليقات أصلية لكوكبة من الشخصيات القيادية في العالم وكبار المسؤولين وأفراد عائلة كولم والأصدقاء وزملاء العمل كما يقدم للقارئ قصصاً ممتعة وعميقة المعاني عن هذه الشخصية.

عُقدت جلسة إصدار الكتاب خلال يوم المهرجان الذي رعته سوق دبي الحرة، وأدارتها إيزابيل أبو الهول، مؤسسة ومستشارة وعضو في مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، بحضور 100 شخصية.

وفي سياق تعليقه على سيرته الذاتية، قال ماكلوكلين: «أشكر غرايم على تعاونه في إصدار هذا الكتاب، كما أشكر إيزابيل على اختيار كتاب سيرتي الذاتية لإطلاقه في مهرجان هذا العام، وهذا شرف كبير لي».