«أصوات أجيال المستقبل» تطلق المجموعة الرابعة للقصص الفائزة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت، أمس، خلال فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، أمس، المجموعة الرابعة من سلسلة مختارات «أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية»، وهي مجموعة متميزة تحتضن قصصاً من تأليف أكثر من 20 كاتباً من الأطفال الذين فازوا في مسابقة «أصوات أجيال المستقبل». إذ أطلق الكتاب في حفل خاص حضرته الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة «أصوات أجيال المستقبل» لمنطقة الشرق الأوسط.

وشهد الأطفال الفائزون في مسابقة 2023 قصصهم تُبث فيها الحياة من قِبل إبداعات الرسامين المحليين وذلك خلال أهم فعالية للأدب في المنطقة.

وقالت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم: «فخورة بهؤلاء المبدعين الصغار لتفانيهم في الدعوة للاستدامة من خلال قصصهم التي تحفل بشغف وعاطفة واضحين. ومن المهم الاستماع لأصواتهم ولنداءاتهم للحفاظ على البيئة وللالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل». وتابعت: «أؤمن بهم وبقدرة قصصهم على إلهام التغيير الإيجابي والمساهمة في تشكيل عالم أكثر استدامة وشمولية».

وقدم الحفل الفائزون في دورات المسابقة السابقة، عبدالكريم عصمت وعصام وغزال ومحمد حمزة صدّيقي، كما تضمنت الفعاليات فقرة أداء لجوقة مدرسة «ريبتون» الابتدائية بالبرشاء ويوسف خان، قدمت فيها مقطوعة «طفل المحيط»، من تأليف شامي بيتهيا. كما قام الفائزان بالمركز الأول بالمسابقة لعام 2023، يوسف أبو عيسى ومير فراز، بقراءة مقتطفات من قصصهما باللغتين العربية والإنجليزية.

وأعربت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب والمديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر، عن بالغ سعادتها بإطلاق المجموعة الجديدة، قائلةً: «يسرنا أن نحتفي بإبداع ورؤى الصغار مؤلفي قصص أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية في مهرجان الإمارات للآداب وفي حضور الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة أصوات أجيال المستقبل».

وأضافت: «يؤكد هذا الحدث أهمية القصص في إلهام التغيير الإيجابي ويُعد غاية في الأهمية ولا سيما بعد استضافة الإمارات مؤتمر أطراف المناخ (COP28)؛ إذ يعزز إطلاق هذه المجموعة التزامنا بالاستدامة وبالحوارات العالمية التي كانت جزءاً من المؤتمر. إننا لم نحتفِ اليوم بإطلاق الكتاب فحسب بل بقدرة الكلمات الاستثنائية على تحقيق التغيير وتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً».