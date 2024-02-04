انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان العين السينمائي الدولي

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان العين السينمائي الدولي بدورته السادسة في قلعة الجاهلي في منطقة العين، تحت شعار "السينما الخضراء"، وذلك تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، وبحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، ونخبة من الفنانين الإماراتيين والخليجيين والعرب، ووسط حشد كبير من صناع السينما في المنطقة والعالم، وممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والخليجية والعربية المختلفة. وشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانين الفائزين وذلك ضمن برنامج تكريم إنجازات الفنانين، حيث تم اختيار بعض صناع السينما وهما الفنان الإماراتي مرعي الحليان، والسينمائي عبد الحميد جمعة الذي تولى تأسيس ورئاسة مهرجان دبي السينمائي الدولي.



وأشاد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان بجهود طاقم عمل مهرجان العين السينمائي الدولي، الذي استطاع وباقتدار من وضع «العين السينمائي» في قلب الحدث، ورسم اسمه ضمن خارطة المهرجانات السينمائية العربية والعالمية.

كما أوضح عامر سالمين المري، الرئيس والمدير الفني لمهرجان العين السينمائي الدولي بأن الدورة السادسة من المهرجان تزخر بالأفلام والاتفاقيات والمبادرات الفنية في دعم السينما. وأضاف: ولأن الدورة الجديدة تنطلق تحت شعار السينما الخضراء، تم استحداث برنامج السينما الخضراء وسيتم عرض قصص سينمائية تعمل على زيادة الوعي بأهمية التغير المناخي، والتحلي بالمسؤولية البيئية، وتعزيز مفهوم الاستدامة". وأكد على أنه تم استحداث هذا البرنامج الذي سيعرض باقة من أهم وأبرز الأفلام البيئية المحلية والعربية والعالمية.



وقال الناقد الفني المصري طارق الشناوي رئيس لجنة تحكيم مسابقة الصقر الإماراتي القصير والخليجي القصير وأفلام المقيمين:" يثبت مهرجان العين السينمائي الدولي في كل عام بأنه منبر فني حقيقي لتقديم الدعم وتبادل الخبرات اللازمة للأجيال الصاعدة من المخرجين السينمائيين. وليس هذا فحسب، إذ يشارك فيه نخبة من صناع السينما، لتبادل الأفكار، واكتساب المعرفة".



مسابقات ومبادرات:

تستقطب دورة هذا العام العديد من الأفلام المتفردة في مسابقات المهرجان المختلفة، كما سيقدم المهرجان في دورته السادسة باقة من المبادرات الجديدة والبرامج وورش العمل، ليكمل مسيرته في دعم وخدمة «الفن السابع»، كونه المنصة الأبرز لدعم صناع السينما والمواهب الإبداعية، وتقديم أفضل إنتاجات السينما في المنطقة. وتستمر فعاليات المهرجان حتى 8 من الشهر الجاري.