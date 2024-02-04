النادي الثقافي العربي يستذكر الناقد عزت عمر

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء أول من أمس أمسية استذكارية للمرحوم الناقد عزت عمر الذي رحل عن عالمنا منذ أسابيع قليلة، بعد عمر مكثف من العطاء الأدبي والنقدي أثرى فيه الساحة الأدبية الإماراتية والعربية بعدة إصدارات قيمة.

وتحدث في الأمسية الدكتور عمر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي ونواف يونس مدير تحرير مجلة الشارقة الثقافية، وأدارتها ماريا محيي الدين، بحضور أسرة المرحوم، وشهدت تدخلات من عدد من الأدباء أصدقاء المرحوم الشهود على تاريخه الأدبي والشخصي.

وشهدت الأمسية تقديم عرض تسجيلي عن حياة المرحوم عزت عمر، الذي ولد في منبج بسوريا وتخرّج في كلية الآداب بجامعة حلب عام 1977، وهو عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومحرر صحفي في مجلة الشارقة الثقافية، وعمل في لجان تحكيم أدبية كثيرة على مدى عدة عقود، وحصل على جائزة معرض الشارقة لأفضل كتاب عن الإمارات عام 2019.

وقد ألف نيفاً وعشرين كتاباً أغلبها عن السرد الإماراتي، ومنها: رواية «قفص يبحث عن عصافير»، ومجموعتا قصص للأطفال «النوافذ الذهبية» و«أجنحة الفراشات»، وسلسلة روايات الناشئة «غسّان».

وفي النقد: «مرايا البحر» و«توجّهات الخطاب السردي في الرواية الإماراتية والعربية»، و«سوسيولوجيا النص السردي الإماراتي»، و«أثر الحداثة وما بعدها في النصّ السردي الإماراتي»، و«ناصر جبران، ألق الكتابة وقلق الفنان».